مردم قزوین هتک حرمت به مقدسات را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران قزوینی پس از اقامه نماز جمعه با شرکت در راهپیمایی و صدور قطعنامه ای تخریب قبور ائمه را بشدت محکوم کردند.



راهپیمایان در مسیر مسجدالنبی تا میدان آزادی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر رژیم صهیونیستی با صدور قطعنامه ای این حرکت وحشیانه و ضد انسانی و ضد اسلامی را محکوم کردند.



در قطعنامه پایانی راهپیمایان که در چهار بند صادر شده است راهپیمایان ضمن ابراز تنفر شدید از پیوند مبارک رژیم صهیونیستی با صهیونیسم بین المللی و وهابیون افراطی هر گونه اهانت به اماکن مقدس دینی و تخریب مرقد مطهر علماء و بزرگان دینی و هتک حرمت مقدسات را اقدامی تفرقه افکنانه در راستای سناریوی مثلث شوم استکباری آمریکا، انگلیس و اسرائیل دانسته و اعمال پلید جریان تکفیری را محکوم کردند.



در قطعنامه راهپییمایان همچنین آمده است: ملت ایران ضمن اعلام حمایت از محور مقاومت در سوریه، لبنان، جبهه بیداری اسلامی از مجامع بین المللی خواسته شده است با شکست سکوت سرد و مرگبار و کنارگذاشتن سیاست های ییک بام و دو هوا از جان و مال و ناموس و حقوق اولیه بشری بویژه در کشورهای اسلامی دفاع کنند.



همچنیین ضرورت حفظ وحدت کشورهای اسلامی برایی ساختن تمدن بزرگ اسلامی در قطعنامه تاکید شده است.





















