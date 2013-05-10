ایجاد 309 شعبه اخذ رای در اردبیل/ زمان اعلام نتيجه تعيين صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، اخبار و حواشی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و بویژه چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اردبیل با نزدیکی به زمان انتخابات پر رنگ می شود که تلاش می شود این اخبار در اختیار خوانندگان و علاقمندان قرار گیرد، برخی از این اخبار را می خوانیم.

فرماندار اردبیل ظهر امروز در دیدار با اعضا ستاد انتخابات مرکز استان با بیان اینکه 745 نفر در شورای اسلامی شهر و روستاهای اردبیل ثبت نام کرده اند، افزود: از این تعداد 164 نفر مربوط به شهرستان اردبیل و بقیه در شهر ها و روستاهای اردبیل ثبت نام کرده اند.

کاظم دبیر همچنین با اشاره به ایجاد 309 شعب ثبت نام اخذ رای در این حوزه انتخابیه یادآور شد: 591 صندوق آراء در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در اردبیل جهت اخذ رای مردم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از این تعداد شعبه 94 شعب ثبت نام مشترک در روستاها، 27 شعب ثابت و سیار صرف ریاست جمهوری در روستاها سیار و بقیه شعب در شهرستان اردبیل آماده اخذ آراء مردم خواهد بود.

فرماندار اردبیل همچنین با اشاره به انتخابات پیش رو بر لزوم اطاعت از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حماسه سیاسی تاکید کرد.

زمان اعلام نتيجه تعيين صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها

جانشين ستاد انتخابات استان اردبيل نیز در دیدار از روند آماده سازی مراحل الکترونیکی کردن انتخابات در اردبیل از 28 ارديبهشت به عنوان زمان اعلام نتیجه تعيين صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهای استان اردبیل نام برد.

اسدالله علي اكبري گفت: مطابق زمان بندي انجام يافته، مراتب تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، روز 28 ارديبهشت از طريق فرمانداران و بخشداران به آنان ابلاغ مي شود.

وی افزود: به موجب قانون، داوطلبان رد صلاحيت شده، چهار روز فرصت خواهند داشت كه اعتراض خود را به هيئت هاي نظارت شهرستان و استان اعلام کنند.

جانشين ستاد انتخابات استان ادامه داد: هيئت هاي نظارت طي مدت 10 روز به شكايات رد صلاحیت شده رسيدگي و نظر قطعي و نهايي خود را در 12 خرداد اعلام و به دنبال آن، فرمانداري ها و بخشداري ها اسامي نامزدها را به صورت آگهي در 13 خرداد منتشر خواهند كرد.

وی عنوان كرد: به موجب ماده 25 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي، رأي دهندگان در اين انتخابات بايد داراي تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران باشند و عدم ابتلا به جنون و نيز داشتن هيجده سال تمام از ديگر شرايط انتخاب كنندگان مي باشد.

پزشک اردبیلی حضور خود در انتخابات شورا را تکذیب کرد

یکی از پزشکان اردبیل که بنا به اعلام محافل اجتماعی و سیاسی از بحث های مسلم انتخابات شورای شهر اردبیل بود حضورش را در این دوره از انتخابات شورای شهر اردبیل تکذیب کرد.

خبر حضور این پزشک اردبیلی در این دوره از رقابت های شورای شهر اردبیل که طی هفته های اخیر قوت گرفته بود سرانجام با تکذیب حضور نامبرده روبرو شد.

وی با رد خبر ثبت نام خود در انتخابات شورای شهر اردبیل اعلام کرده است که ترجیح می دهد همچنان چهره ای علمی باقیمانده و در امر طبابت به خدمت بی منت ادامه داده و عرصه سیاست را به سیاسیون بسپارد.

این پزشک در عین حال با قدردانی از علاقمندان به حضور وی در انتخابات، از مردم اردبیل درخواست کرده که با حضور در پای صندوق های رای حماسه دیگری در خرداد ماه سال جاری خلق کنند.