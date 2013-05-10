تعرض به مرقد حجربن عدی نشانه ضعف و درماندگی استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پرویز خواجه زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته گچساران افزود: براساس وظایف شرعی ودینی مسلمانا ن وظیفه دارند اعترض و انزجار خود را مبنی بر حتک حرمت به صحابه پیامبر (ص) را محکوم نمایند.

خواجه زاده بیان داشت: حجربن عدی و برادر بزرگوارش در دوران پیامبر(ص) اسلام را برگزیدند و تا آخر در کنار ایشان ایستادند و بعد از رحلت حضرت محمد (ص) یکی از یاران برجسته امام علی (ع) بودند.

وی با بیان اینکه حجربن عدی در جنگ های صفین و جمل در کنار حضرت علی(ع) شمشیر زد، افزود: حجربن عدی پیش از جنگ صفین خدمت امام علی (ع) رسید و فرمود خانواده من در این جنگ تا پایان در رکاب شما است.

خواجه زاده تاکید کرد: تعرض افراطیون وهابی در سال 84 به حرم امامین عسکرین و در سال 86 تعرض و بمبگذاری در حرم امام هادی (ع) و امروز تعرض به قبر حجربن عدی همه نشان از درماندگی و ضعف کشورهای استکباری در مقابل اتحاد مسلمانان جهان است.

وی با انتقاد شدید از تفکر افراطیون وهابی در شناخت قرآن و اسلام اظهارداشت: دستور گذاشتن گنبد و بارگاه بر روی قبور امامان معصوم از دستورات خداوند در قرآن است.

وی همچنین با بیان اینکه اکنون دو سال از بحران نظامی در سوریه می گذرد و هرروز بر روحیه جبهه بشار اسد افزوده شده است، اظهارداشت: کشورهای استکباری جهان و در راس آن آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیده اند که در این جنگ پیروز نخواهند شد.

امام جمعه موقت گچساران با محکوم کردن حمله نظامی اسرائیل به سوریه اظهارداشت: دلیل اصلی حمله اسرائیل به سوریه تغییر معادله قدرت به سود گروه های معارض در سوریه است.

خواجه زاده افزود: این حمله در زمانی صورت گرفته است که نشست های ائتلاف عربی،ترکی و غربی تاکنون ناکام مانده است و سران این کشورها به خوبی می دانند که سوریه کشوری نیست که به راحتی مورد تجاوز قرار گیرد.

وی با انتقاد از کشورهای اسلامی منطقه که در این بازی سیاسی کشورهای استکباری جهان را حمایت کرده اند، اظهارداشت: جای سوال دارد که چرامردم کشورهای اسلامی حامی اسرائیل و آمریکا از سران کشورهای خود دلیل این همکاری را نمی پرسند.

خواجه زاده اظهارداشت: مردم مسلمان ایران امروز و در این راهپیمایی اعلام انزجار خود را مبنی بر هتک حرمت به قبور صحابه پیامبر (ص) و حمله اسرائیل به سوریه را که حمله نظامی به یک کشور اسلامی است را محکوم خواهند کرد.

وی گفت: کشورهای استکباری که ادعا می کنند ایران به حزب الله لبنان و غزه سلاح ارسال می کند باید بدانند که حزب الله لبنان و غزه در حال حاضر تکنولوژی ساخت سلاح و موشک را در اختیار دارند وهیچ نیاز به ارسال سلاح از ایران ندارند.

خواجه زاده یادآور شد: حمایت ایران از سوریه و کشورهای اسلامی بدلیل ایجاد یک وحدت پایدار بین کشورهای اسلامی است و امروز شیعه و سنی باید مواظب ایجاد تفرقه میان مسلمانان جهان باشد.