رد صلاحیت در انتخابات به معنای نفی کامل افراد تلقی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد جواد سليماني در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه بافق اظهار داشت: برخي از افراد رد صلاحيت شده، به دليل نداشتن سابقه كار اجرايي رد صلاحيت شده اند و نبايد از عدم پذيرش آنها، برداشتهاي ديگري بشود.

وي افزود: برخي افراد در حوزه هاي ديگري غير از شوراها توانمند هستند و شايسته است در آن حوزه ها به كار و تلاش و خدمتگزاري براي مردم بپردازند.

سليماني عنوان كرد: در انتخابات، قانون محور اصلی است و همه باید در برابر آن مطیع باشیم و هرکس توقع و انتظاری دارد باید بر اساس قانون پیگیری کند.

امام جمعه بافق با بیان برخی از معیارهای مقام معظم رهبری درباره انتخابات بيان كرد: انتخابات یک مسئله تعیین کننده در نظام اسلامی است و رای مردم هم باید بر اساس اصول و معیارهایی باشد که نظام را به تکامل می رساند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سالروز تاسیس رژیم سفاک اسرائیل، جنایت پيشه و جعلي اسرائيل بيان داشت: از زمانی که این رژیم جعلی شکل گرفت، جنايت هاي مختلف عليه اسلام و مسلمين شكل گرفت و آنها هر روز به شكلي اعتقادات مسلمانان را خدشه دار كردند.

وی با بیان اینکه انتفاضه باید ادامه پیدا کند تصریح کرد: اگر ملل اسلامی و مسلمانان در مسیر اتحاد ، پایداری و مقاومت گام بردارند در برابر توطئه های این رژیم پیروز هستند.