الموندو : القاعده دستور حمله به اروپا را در 29 مه صادر كرده بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مركز اطلاعات ملي اسپانيا (CNI) يك كپي از اين پيام كه به زبان عربي است و توسط گردانهاي ابوحافظ المصري كه دراروپا فعاليت مي كند امضاء شده، روز شنبه به سرويس اطلاعات انگليس MI5 فرستاد كه همان روز توسط روزنامه اسپانيايي الموندو به چاپ رسيد .



دربخشي ازاين پيام كه عنوان آن "نامه به مجاهدين اروپا " مي باشد آمده است : ما هم اكنون از مجاهدين سرتاسر جهان مي خواهيم كه اين حمله پيش بيني شده را انجام دهند .



اين روزنامه اسپانيايي درگزارش خود آورده است : مقامات اطلاعاتي اسپانيا معتقدند اين پيام به حملات روز پنج شنبه لندن اشاره دارد.اين روزنامه خاطر نشان مي كند كه سرويس مخفي اسپانيا بيانيه هاي گردانهاي ابو حافظ المصري را بررسي كرده اند .



اين گروه دومين گروه وابسته به القاعده است كه مسئوليت بمب گذاريهاي لندن كه 49 كشته و 700 مجروح برجاي گذاشت ،را برعهده گرفت .



همين گروه مسئوليت بمب گذاري راه آهن مادريد كه در 11 مارس سال 2004 منجر به كشته شدن 191 تن گرديد و همچنين انفجار هاي استانبول را كه در نوامبر سال 2003 ، 63 كشته بر جاي گذاشت را نيز برعهده گرفت .



