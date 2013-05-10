نمازگزاران البرزی با شرکت در راهپیمایی اقدامات سلفی ها و وهابی ها را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و پس از برپایی نماز باشکوه جمعه، مردم مسلمان و خداجوی استان البرز توهین به مقدسات اسلامی و تخریب قبور پیامبر را به شدت محکوم کردند.



در این راهپیمایی نمازگزاران طرح‌های توطئه‌آمیز، پلید و مزدورانه شوم استکبار جهانی، آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.



در کرج راهپیمایان اقدامات تروریست‌های تکفیری و سلفی‌ها طی هفته گذشته که اقدام به نبش قبر حجر بن ‌عدی و آتش زدن مرقد جعفر طیار از یاران جلیل‌القدر پیامبر اکرم(ص) در دو کشور سوریه و اردن زدند که موجی از تاثر را در بین مسلمانان جهان موجب شد را با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل محکوم کردند.



مردم نمازگزار کرج با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر وهابی و سلفی اقدامات ددمنشانه و جنایت‌ آنها را در سوریه محکوم کردند.



محسن مرادی جوان کرجی با محکوم کردن اقدامات ددمنشانه وهابی های و سلفی ها به خبرنگار مهر، گفت: این اقدامات جز افزایش شکاف بدبینی و انزجار مسلمانان و حتی تمام مردم جهان نسبت به وهابی ها و سلفی ها ثمر دیگری ندارد.



وی افزود: رفتارهای ناشی از حقارت و مغرضانه دشمنان اسلام بی جواب نخواهد بود و اتحاد مسلمانان را می افزاید.



وی حضور در راهپیمایی امروز را محکومیت شدید این اقدام و اعلام انزجار نسبت به تخریب قبور صحابه پیامبر دانست.



منیژه افضلی دیگر شهروند حاضر در راهپیمایی اعتراضی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: خانه اصلی وهابی و پایگاه واقعی آنها بر همه معلوم است.



وی گفت: این افراد با حمایت رژیم صهیونیستی در صدد ضربه به اسلام و ایجاد اختلاف بین مسلمانان هستند اما غافلند که هرگز نقشه هایشان عملی نمی شود.



این شهروند تاکید کرد: تخریب قبور حجربی عدی و صحابه پیامبر اکرم (ص) اقدامی نیست که بی پاسخ بماند اما این افراد باید بدانند که نمی توانند بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند.



افضلی با اشاره به راهپیمایی امروز مردم در کرج با بیان اینکه جمعیت گسترده حاضر در راهپیمایی امروز وحشت در دل اسرائیل می اندازد، تصریح کرد: اسرائیل تا کی می خواهد به مقدسات اسلامی توهین کند؟ آیا نمی داند توهین و تخریب هر گز بی پاسخ نمی ماند؟ چرا افرادی را تربیت و هدایت می کند که جز بذر نفرت و دشمنی نمی پاشند؟

به گزارش خبرنگار مهر از شهرستانهای البرز نیز نمازگزاران پس از اقامه نماز با شرکت در راهپیمایی اقدامات سلفی ها و وهابی ها به شدت محکوم کردند.

مردم شهرهای اقماری کلانشهر کرج نیز هم صدا با مردم سراسر کشور از توهین به مقدسات اسلامی و تخریب قبور صحابه پیامبر به شدت اعلام انزجار کردند.