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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲

بعدازظهرامروز؛

راهپیمایی مردم گچساران در اعتراض به تخریب اماکن مقدس اسلامی برگزارشد

راهپیمایی مردم گچساران در اعتراض به تخریب اماکن مقدس اسلامی برگزارشد

گچساران- خبرگزاری مهر: مردم گچساران در اعتراض به هتک حرمت اماکن مذهبی در سوریه راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و پس از پایان نماز عبادی، سیاسی جمعه، مردم گچساران یکبار دیگر ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت و یاران با وفای پیامبر (ص) نشان داده و هتک حرمت به قبر حجربن عدی را محکوم کردند.

نمازگزاران پس از برپایی نمازجمعه در صفوفی به هم فشرده و بامشت های گره کرده با شعار های مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ برضد ولایت فقیه انزجار خود را از استکبار جهانی و افراطیون وهابی که دست نشانده های آنها هستند، اعلام کردند.

مردم و مسئولان ادارات ونهادهای گچساران با حضور در خیابان های این شهر نشان دادند که  مسلمانان در مقابل زیاده خواهی های استکبار جهانی کوتاه نمی آیند.

در این مراسم که از محل برگزاری نماز جمعه گچساران در مسجد صاحب الزمان (عج) این شهر تا میدان امام خمینی (ره) گچساران ادامه پیدا کرد، زن و مرد ، پیروجوان، بازاری و کارمند آمده بودند تا به مسلمانان مظلوم جهان ثابت کنند که همیشه و همه حال در کنار برادران و خواهران مسلمان خود هستند.

 

کد مطلب 2051527

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