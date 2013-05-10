به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، افزود: نامزدها هم باید برنامه‌های خود را برای مردم بیان کنند و شوراهای قبلی هم درخصوص کارهای انجام شده به مردم توضیح دهند.

وی از مسئولان و دست‌اندرکاران اداره ورزش و جوانان درخصوص برگزاری همایش پیاده‌روی که با شرکت گسترده مردم همراه بود تقدیر و تشکر کرد.

خطیب جمعه شهر خرو از نیروی انتظامی هم خواست با آلودگی صوتی ناشی از برگزاری مجالس برخورد کند.

دستجردی با بیان روایتی از حضرت علی(ع) درخصوص پذیرش اعمال نزد خداوند، گفت: رعایت تقوای الهی و خلوص نیت در کارها باعث پذیرش اعمال می‌شود.

وی درباره تقوا، اظهار داشت: تمسک به پیامبران و انبیا و الگو قرار دادن زندگی آنها سبب می‌شود که انسان‌ها متقی شوند.

خطیب جمعه خرو نبش قبر حجربن عدی(ره) را محکوم کرد و خواستار مقابله جهان اسلام با این گروه متحجر و نادان شد.

دستجردی در ادامه مباحث هفته قبل به جایگاه انسان‌ها اشاره کرد و گفت: زن و شوهر باید برای حفظ جایگاه خود در جامعه تلاش کنند و تربیت فرزندان بالاترین درجه جایگاه بانوان است. گفتنی است: بعد از پایان نماز جمعه نمازگزاران شهر خرو همزمان با سراسر کشور اسلامی از محل برگزاری نماز جمعه تا مقابل شهرداری این شهر راهپیمایی کرده و هتک حرمت و نبش قبر حجربن عدی از صحابه پیامبر(ص) را با دادن شعار و خواندن قطعنامه سراسری محکوم کردند.