به گزارش خبرگزاری مهر، حقایق و ناگفته هایی از ویژگی های این رهبر مقاومت جمع آوری شده که همزمان با آخرین سخنرانی وی به مناسبت 25 سالگرد تاسیس رادیو النور منتشر شد.



اين حقایق عبارتند از:



-او فقیر به دنیا آمد، فقیر زیست وفقیر خواهد مرد!!



-فرزندانش یک تفنگ و تاریخی مملو از پیروزی از وی به ارث خواهند برد.



-کسی که در سال 1992 به دیدار او رفته در سال 1993 و سال های بعد نیز مشاهده خواهد کرد که او همان کفش سالهای گذشته را به پا دارد ساعت "سیکو" او هم تنها دو سال پیش با یک ساعت ارزان قیمت دیگری از همان تعویض شد.



-تمامی هدایای گرانقیمتی که از سوی شخصیت های سیاسی وثروتمندان برایش آورده می شود را به جوانان هدیه داده و می گوید آنها به پول آن بیشتر از من نیاز دارند.



-زمانی که در سال 2000 کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد به دیدار او رفت، از اطرافیان خواست تا برای عنان کاپوچینو بیاورند، سید حسن می دانست که عنان کاپوچینو دوست دارد او با این کار خود پیام اور را به دبیر کل سازمان ملل رساند که ماموریتش با فردی که به ریزترین مسایل هم توجه می کند و حتی می داند که او چه نوشیدنی دوست دارد، چندان آسان نیست.



-زمانی که مسئول نظامی حزب در منطقه بیروت بود، در مراسم پایان دوره تیراندازی دختران حزب حضور یافت اما از ابتدا تا انتهای مراسم چشم از زمین برنداشت، با وجود این خوی خجالتی در برخورد با کسانی که در ماموریت ها و وظایف مقاومت کم کاری می کنند بشدت قاطع است.



-او یکبار شخصا از یک وکیل دعاوی لبنانی که به دلیل روابطش با شخصیت های خارجی مظنون به جاسوسی شده بود اما پس از دستگیری بی گناهی اش ثابت شد، عذرخواهی نمود و سپس خطاب به وی گفت: من مسئول هستم اگر عذرخواهی شفاهی من تو را راضی نمی کند، حقت را از من بگیر من آماده ام.



-او تنها کسی است که رفیق حریری را مجبور کرد کفش هایش را از پای در آورده وبرای حضور در مراسم شامی که در منزل ساده اش برگزار شده بود چهار زانو روی زمین بنشید و به همراه میهمانان پنیر وزیتون بخورد.



-او به شدت به خانواده اش علاقمند است همین علاقه باعث شد تا فرزندش را به جنگ با صهیونیستها بفرستد.



- این احترام و علاقه باعث نشد تا مسئولین موسسه مالی وابسته به حزب الله به درخواست پدرش که برای فردی غیر واجد شرایط دریافت وام وساطت می کرد پاسخ منفی بدهند.



-اولین ماه مبارک رمضان پس از انتخابش به دبیر کلی حزب الله در مراسم جمع آوری کمک برای ایتام شرکت کرد، در این مراسم که در منطقه سوق الروشه الجدیده برگزار می شد تعداد زیادی از شخصیت های عالیرتبه از جمله حریری نخست وزیر، تعدادی از وزرا و شماری از نمایندگان در کنار فرماندهان ارتش و رجال سیاسی و دیپلماتها حضور داشتند، با این حال وقتی نصر الله وارد شد از مقابل تمامی آنها گذشته و تنها به نشانه احترام دست خود را بر سینه قرار داد و از دور به آنها سلام کرد اما وقتی به میز تعدادی از معلولین رسید، با تمامی آنها دست داد و در کنار آنها نشست.



-حسن نصر الله تنها رهبر عربی است که نامش در صدر لیست ترور رژیم صهیونیستی قرار دارد.



-حسن نصر الله مردی است که از حضور در یک جلسه فارغ نشده مجبور است نتایج جلسه دیگری را پیگیری کند، بین این دو هم یا دعا می خواند یا نمازهای مستحبی به جای می آورد.



-نزدیکانش در مورد او می گویند او از جایگاه شخصیتی خویش آگاه است اما با این حال نه از آن لذت می برد و نه نسبت به آن فخرفروشی می نماید او از این جایگاه در هراس است، مسئولیتش را بزرگ و مستلزم آمادگی همیشگی می داند.



-بارها گفته شده است در حالیکه رژیم صهیونیستی منازل فقرا را به زعم حضور سید حسن نصرالله در کنار آنها بمباران می کرد، خود وی در تپه و دره های جنوب در کنار مبارزان لبنانی به آنها روحیه می داد.



-مشکل سید حسن این است که در رابطه با مسایل مربوط به لبنانی ها بسیار رئوف است، او این رافت را حتی در رابطه با رقبا و دشمنان داخلی اش هم حفظ کرده است، او آنها را شرکای خود در وطن توصیف می کند و همین توصیف برای زاده جبل عامل کافی است تا حتی برای آنانی که مزدور بیگانگان هستند هم محبتی در دل خود باقی نگه دارد.