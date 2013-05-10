ثبت نام با اسب سفید/ الیزابت هم با کلاه پشمی آمد/هشت پای پیشگو گفت بیا/احمدی نژاد رئیس دفترم است

به گزارش خبرنگار مهر ،حضور برخی از چهره های شاخص در ستاد انتخابات کشور در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بازار ثبت نام ها را گرم کرد و روز پرکاری را برای خبرنگاران و اصحاب رسانه رقم زد. البته حضور چهره های عادی نیز همچنان بر قوت خود باقی بود.

ثبت نام ولایتمدارترین کاندیدا

محمدرضا عارف اولین کاندیدای شاخصی بود که با همرهی وزرای خاتمی به محل ستاد انتخابات کشور آمد.عارف که با همراهی حاجی صوفی، معتمدی، توفیقی و حسن رسولی ثبت نام کرد با تاکیدبر اینکه "همواره خدمتگزار خدومی بودم و دلیلی بر رد صلاحیتم نمی‌بینم"، گفت: خوشحالم که در آستانه ماه مبارک رجب کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌کنم.

همچنین این کاندیدای اصلاحات در نشست خبری خود در وزارت کشور خود را ولایتمدارترین و متعهدترین کاندیدا معرفی کرد.

حلقه بيعت زاكاني با همراهانش در ستاد انتخابات كشور

اما مشکل همیشگی این چهار روز ، ثبت نام همزمان و پشت سرهم کاندیداهای مطرح بود. بعد از پایان ثبت نام عارف غلامعلی حداد عادل اولین کاندیدای ائتلاف برای پبشرفت به وزرات کشور آمد. البته حداد تنها كانديدايي بود که اجازه پيدا كرد با ماشين به محوطه وزارت كشور بياد. پس از گذراندن فرایند ثبت نام هنگامیکه حداد برای پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران در سالن کنفرانس حاضر شد، علیرضا زاکانی کاندیدای جبهه حماسه سازان نیز برای ثبت نام به محل ستاد انتخابات کشور آمد.

الیاس نادران نماینده مجلس، مجتبی شاکری عضو جمعیت ایثارگران ، زهره الهیان نماینده سابق مجلس، مجتبی رحماندوست نماینده مجلس، پرویز سروری عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف علیرضا زاکانی را برای ثبت نام همراهی کردند.

وقتیکه سخنرانی حداد در سالن کنفرانس به پایان رسید برخی از همراهان وی از جمله حسین نجابت رئیس ستاد انتخابات حداد دوباره برای دیدار با زاکانی به محل ثبت نام آمدند و با همراهان زاکانی خوش و بش کردند.

همچنین پس از ثبت نام نهائی زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری همراهانش گرد او جمع شدند و با زاکانی دست بیعت دادند.

اما همزماني ختم پدر زن همسر كمال خرازي وزیر امور خارجه دولت اصلاحات در نزديكي وزارت كشور خیابان فاطمی را محل تردد شخصیت ها و چهره های سیاسی کرده بود و حتی برخی از کاندیداها نیز از جمله حداد و عارف بعد از ثبت نام به مراسم ختم می رفتند.

وزيري كه به جاي وزير ديگر ثبت نام كرد

وزير سابق آموزش و پرورش احمدي نژاد هم امروز ثبت نام كرد. ثبت نام علي احمدي در حالي بود كه تا قبل از انتخابات شاهد تحركات انتخاباتي وزير آموزش و پرورش كنوني احمدي نژاد یعنی حاجی بابایی بوديم كه در ثبت نام ریاست جمهوری هم وزیر قبلي همچون مسند وزارت از حاجي بابايي پيشی گرفت.

وي شعار انتخاباتي خود را "پيشرفت در تراز ملت " عنوان كرد و گفت: همانطور كه رهبري فرمودند ويژگي هاي مثبت دولت را استمرار مي بخشم و حاشيه هاي آنرا حذف خواهم كرد. وي همچنين رنگ انتخاباتي خود را "رنگ همدلي و اعتماد زير پرچم سه رنگ جمهوري اسلامي" دانست و گفت : بطور مستقل وارد انتخابات شده ام.

کاندیدایی که فقط می توانست در مسند ریاست جمهوری به مردم خدمت کند

همچنين معاون خوداتكايي و بين الملل بيمه ايران و عضو سابق هيات مديره بيمه ايران، براي ثبت نام با هدف خدمت به مردم به وزرات كشور آمد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا ابتدا از مرحله هاي پايين تر مانند انتخابات شوراها و مجلس شوراي اسلامي براي خدمت به مردم شروع نكرديد، گفت: اتفاقا به اين موضوع فكر كردم اما براي شركت در انتخابات مجلس بايد ابتدا تحصيلاتم را تكميل كنم و براي شوراها هم بايد استعفا مي دادم بنابراين تنها مي توانستم در انتخابات رياست جمهوري شركت كنم.

تشكيل كابينه اي از مراجع تقليد با رئيس دفتري احمدي نژاد

جواني خندان كه كلاه افتاب گير به سر داشت از ديگر كانديداهاي امروز بود.اين جوان مي گفت: در كابينه ام از مراجع تقليد استفاده مي كنم و كانديداهاي رياست جمهوري همچون حداد و قاليباف را مشاور خود خواهم كرد. احمدي نژاد هم رئيس دفترم خواهد بود.

ثبت نام اليزابت با كلاه پشمي

اما حضور اولين كانديداي زن امروز به ستاد انتخابات با ظاهري متفاوت از حاشيه هاي جالب امروز بود. اين خانم كه با روسري آبي و كلاه پشمي و عينك دودي به محل ثبت نام آمد عشرت شايقي نام داشت. وي كه ادعا مي كرد شوهرم من را اليزابت صدا مي كند، در مورد هدفش از ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري گفت: براي نجات ملت آمده ام.

ثبت نام با اسب سفید

یک کاندیدا هم با درشکه و اسب سفید ثبت نام کرد .این فرد که غلامرضا اسماعیلی بود در مورد حضورش در وزرات کشور با درشگه گفت: با نوع حضورم می خواستم سادگی را نشان دهم و یک امید تاره در دل جوانان ایجاد کنم.

این کاندیدا خوش ذوق که کالسکه اش را با پرچم ایران تزئین کرده بود پسر 15 ساله اش را هم همراه خود اورده بود.

حضور مجدد رضایی در انتخابات با ظاهری متفاوت

اما از حاشیه های جالب امروز ثبت نام متفاوت محسن رضایی در انتخابات ریاست جموری بود . محسن رضایی امروز پس از پایان نمازجمعه با راه اندازی کارناوالی از حامیانش پباده با شعار های "یاحسین" "یا اباالفضل" "مرگ بر اسرائیل" و "رضایی حمایتت می کنیم" به سمت میدان فاطمی حرکت کردند. در این کاروان افرادی با پوشش لباس های اقوام مختلف ایرانی از جمله كردي تركي بلوچ و غيره حضور داشتند که پرچم های آبی و نارنجی در دست داشتند.

البته این حضور متفاوت رضایی شاید بدلیل ثبت نام های مکررش در انتخابات ریاست جمهوری بود که می خواست این بار با ثبت نامی متفاوت نظرها را به سوی خود جلب کند . اما این اقدام رضایی واکنش رئیس ستاد انتخابات را در پی داشت که این اقدام را مصداق تخلف انتخاباتی دانست.

همچنین ابن کاندیدای مستقل در جمع خبرنگاران گفت: يك غبار شلمچه را به رياست جمهوري نمي دهم اما آماده ام از جانم بكيار ديگر براي ايران مايه بگذارم.

اعتراض کاندیدای بخش خصوصی به محسن رضایی

هنگامیکه حامیان رضایی به جلوی درب وزرات کشور رسیدند بدلیل انبوه جمعیت ماموران حفاظتی درهای ورودی را بستند اما در همین حین یک کاندیدا به همراه تیمش قصد ورود به وزارت کشور را داشت که با درهای بسته مواجه شد. همراهان این کاندیدا با دیدن این صحنه عصبانی شدند و در واکنش به این اقدام محسن رضایی گفتند: مابقی کاندیداها نباید بخاطر یک کاندیدا اذیت شوند مهندس بيگدلي كانديداي بخش خصوصي برای ثبت نام آمده اند درها را باز کنید.

اشتباه یک خبرنگار و شابعه حضور هاشمی در وزارت کشور

شایعات حضور یا عدم حضور هاشمی در انتخابات که چندماهی است بر فضای انتخاباتی کشور حاکم شده است امروز به وزرات کشور هم رسید. اشتباه یک خبرنگار موجب شکل گیری شابعه ثبت نام هاشمی در روز چهارم شد. این خبرنگار که تیم حفاظتی محسن رضایی را با تیم حفاظتی هاشمی اشتباه گرفته بود، در رسانه خود خبر از حضور تیم پیشرو هاشمی در وزرات کشور داد و از سوی بعضی سوءاستفاده کنندگان نیز پیامکی به نقل از مجمع تشخیص فرستاده شد که فردا هاشمی 3 بعدظهر برای ثبت نام به وزارت کشور می آید که این خبر از سوی روابط عمومی مجمع تکذیب شد.

ثبت نام پدر یک کارگردان

اما امروز یک کاندیدای کرد هم داشتیم. ايرج استريكي که با لباس كردي آمده بود می گفت اهل خرمشهر ، اما ساكن قيطريه است. وی برای تضمین عمل به تعهداتش گفت: جان خودم و خانواده ام تضمین تعهداتم خواهم کرد.

وی که می گفت پسرم سامان نوسنده و كاگردان است گفت: در كار ساختمانم و رنگ انتخاباتي ام سفيد است.

ثبت نام یک ساختمان تخریب کن

محسن آبكوه معروف به محمد علوي ساكن تبريز که 33 سال داشت هم امروز ثبت نام کرد. وی می گفت: فعلا ساختمان تخريب مي كنم و سال 80 هم يكبار ثبت نام كرده ام.

وی در مورد اينكه آیا توانائي رقابت را ديگر کاتديداها را داري گفت: من اصلا کاندیداها را نمي شناسم و هشت پای پیشگوی بازی های جام جهانی مهمترین انگیزه ام برای ورود به انتخابات بود.

چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری درحالی به پایان رسید که امروز 123 داوطلب نام خود را برای انتخابات نهائی کردند و کاندیداهای ریاست جمهوری تنها یک روز دیگر فرصت دارند که نام خود را برای حضور در یک رقابت پرهیجان ثبت کنند.