پنجمین دوره مسابقات ملی برنامه نویسی در دانشگاه کاشان آغاز بکار کرد

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره مسابقات 26 تیم از دانشگاه های دولتی، آزاد و موسسات آموزشی سراسر کشور در رشته های کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و ریاضی و چهار تیم از دانشگاه کاشان حضور دارند.

حمد یوسفیان اظهار داشت: شرکت کنندگان در این دوره مسابقات به مدت یک روز به رقابت علمی می پردازند.

وی، هدف از برگزاری این دوره مسابقات را تبادل تجربیات، تقویت مهارت های برنامه نویسی و ارتقاء سطح علمی دانشجویان ذکر کرد.

این مسابقات با همت گروه مهندسی کامپیوترو دبیرخانه ACMو پژوهشکده دانشجویی برگزار شد.

چهارمین دوره مسابقات برنامه نویسی در دانشگاه کاشان برگزار شد که تیم دانشگاه فردوسی مشهد مقام نخست این مسابقات را کسب کرد.