تیم بدمینتون کلوای مازندران آسیایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر بانوان باشگاههای کشور برای شناخت تیم قهرمان این فصل مسابقات در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری برگزار شد، تیم کلوای مازندران با کسب سه پیروزی برابر حریفان مقتدرانه جام قهرمانی این مسابقات را در خانه بالای سر برد.

در این مسابقات تیم های کلوای مازندران، تختی فارس، گاز تهران و سنگ سالک شاهرود دوره ای در سالن ورزشی سید رسول حسینی شهرستان ساری با هم رقابت کردند.

شاگردان آزیتا احمدی، در تیم کلوای این مازندران در این مسابقات در نخستین دیدار تیم سنگ سالک شهارود را 5 بر صفر شکست داد ودر دومین دیدار 4 بر یک از سد تختی فارس گذشت و در حساس ترین دیدار این مسابقات با نتیجه 3بر 2 تیم گاز تهران را مغلوب کرد.

در پایان مسابقات این فصل لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور، تیم کلوای مازندران قهرمان شد و تیم های گاز تهران، سنگ سالک شاهرود و تختی فارس به ترتیب در رده های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

دبیر هیئت بدمینتون مازندران گفت: در پایان دیدار رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان باشگاه های کشور که اواخر سال گذشته در شیراز برگزارشد، تیم کلوای مازندران با 9 امتیاز صدرنشین شده بود و در دیدار برگشت نیز موفقیت این تیم قابل پیش بینی بود.

مینا حسنی یادآورشد: تیم قهرمان این مسابقات با اعلام فدراسیون بدمینتون، جواز حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان بدمینتون زنان آسیا را کسب خواهد کرد.