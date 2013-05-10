دو فیلم ایرانی جوایز جشنواره "سووا فیجی" را به دست آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند بلند "کت واک ایرانی" به کارگردانی مرجان علیزاده و فیلم سینمایی "کوچه ملی" به کارگردانی مهرشاد کارخانی و تهیهکنندگی امیر سماواتی در بخش رقابتی اولین دوره جشنواره بینالمللی فیلم "سووا فیجی" موفق به دریافت جایزه شدند.
"کوچه ملی" جایزه بهترین فیلم داستانی جشنواره را از آن خود کرده و "کت واک ایرانی" جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند و همچنین جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرده است.
مستند "کت واک ایرانی" پیش از این در پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم داکا در کشور بنگلادش به روی پرده رفته است. همچنین مرجان عليزاده جايزه ويژه جشنواره وزول (Vesoul International Film Festival) فرانسه را براي این فیلم مستند به دست آورده است. اين فيلم 60 دقيقهاي درباره تاريخچه مد و تبعات آن در ايران است.
"کوچه ملی" نیز سومین فیلم مهرشاد کارخانی است. او پیش از این دو فیلم "گناه من" و "ریسمان باز" را ساخته است. فیلمنامه "کوچه ملی" توسط آرش برهانی به همراه مهرشاد کارخانی نوشته شده و امیر سمواتی نیز تهیهکننده کار است. کارخانی در یادداشت کوتاهی درباره این فیلم گفته است: کوچه ملی فیلمی جمع و جمور و بیستاره و روایت عشقی است که با سینما پیوند خورده است. از این لحاظ چندان شباهتی با دو فیلم قبلیام ندارد. "کوچه ملی" فضا و موضوع سادهتری دارد و شاید بتوان گفت موضوع فیلم است که تماشاگر را بیشتر درگیر خود میکند. سعی کردهام فیلم به فیلم به جنسی از سینمای اجتماعی که نگاه تازهتری دارد نزدیکتر شوم و در آخر "کوچه ملی" برش کوچکی از شرایط حاضر سینمای ایران را به تصویر میکشد که با تلاش و انرژی عوامل آن و جسارت تهیهکننده باهوش به سرانجام رسید.
پخش بینالمللی این دو فیلم در اختیار مرجان علیزاده و شرکت رسانه بینالمللی زندگی است.
جشنواره بینالمللی فیلم "سووا فیجی" اولین دوره خود را در شهر سووا در کشور فیجی برگزار کرد.
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