به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع نظامی سوریه اعلام کردند: ارتش سوریه طی عملیاتی در حومه دمشق امنیت را به منطقه النشابیه بازگرداند.

این منابع از عملیات ارتش علیه گروههای مسلح در مزارع الشیفونیه در دوما، جوبر، النبک، یبرود، الحسینیه و درایا در حومه دمشق خبر دادند.

سانا به نقل از منابع نظامی سوری بیان کرد: ارتش با حمله به تعدادی از تروریستها در جاده السویدا در دمشق آنها را هلاکت رساند.

در درعا ارتش سوریه ضمن عملیاتی علیه گروههای مسلح تعدادی از تروریستها از جمله احمد محلی الغانم و محمد عبدالستار اسماعیل را به هلاکت رساند.

در حومه ادلب نیز ارتش سوریه در عملیاتی برخی از سرکرده های گروههای مسلح از جمله محمد ندیم هاشم حمدان، عمر البوصیری، عبدالرحمن اورفلی، احمد الجعبص، مهاتیر سبع الدین، عبدالقادر عثمان، محمد جمعه کزوان و محمد بکور را از پا درآورد.

در حومه حمص نیز ارتش سوریه طی عملیاتی ضمن انهدام ادوات متعلق به گروههای مسلح برخی از سرکرده های آنها از جمله محمود الخلف و ابراهیم محمد الهمشری را به هلاکت رساند.

سانا گزارش داد: ارتش سوریه در حومه حلب نیز طی عملیاتی امنیت و ثبات را به منطقه الشیخ سعدی را به این مناطق بازگرداند و تعدادی از تروریستها از جمله عبدالرحمن عبدالرحمن را به هلاکت رساند.

در حومه لاذقیه تعدادی از تروریستها از جمله ابومصعب یمنی، ابوزید لیبیایی، یحیی عبدالحق سودانی، ابوسلوم مصری در عملیات موفقیت آمیز ارتش سوریه از پا درآمدند.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: در اثر انفجار در منطقه باب توما در دمشق تعدادی کشته و زخمی شدند.