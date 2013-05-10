تیراندازان دزفول به رقابت پرداختند

رئیس هیئت تیراندازی شهرستان دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقات در دو رشته تپانچه و تفگ بادی در باشگاه مرصاد شهر دزفول برپا شد.



محمد عبابافی افزود: رقابت ها بین آقایان از ساعت هشت صبح تا 12 ظهر در دو بخش آزاد و فرهنگیان ادامه داشت و بعد از ظهر امروز بانوان به رقابت می پردازند.



عبابافی همچنین گفت: در بخش فرهنگیان در رشته تفنگ بادی، محسن سعدون، هادی ماجدی فر و محمد نوری زادهمقام اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت تیراندازی شهرستان دزفول همچنین گفت: در بخش تپانچه بادی فرهنگیان نیز علی پیرزادمشاک مقام اول، عباس حسینی مقام دوم و حبیب مصلحی در جایگاه سوم قرار گرفت.



عبابافی یادآور شد: در بخش آزاد و رشته تفنگ بادی سیدمحمد اشتاء، محمدرضا نصرتی و محسن مرتضوی نفرات اول تا سوم را تشکیل دادند.

به گفته وی، در بخش آزاد و رشته تپانچه بادی نیز که تنها دو برگزیده داشت، سیدفرهاد فخرائی نفر اول و ابوالفضل سلیمانی دوم شد.



به گزارش مهر، مسابقات تیراندازی پیش از این نیز در بهمن ماه پارسال در شهر دزفول برگزار شده بود. طبق آمار در این مسابقه 50 شرکت کننده به رقابت می پردازند که از این میان 25 نفر مرد و 25 نفر دیگر از بانوان شرکت کننده هستند.