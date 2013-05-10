مردم اردبیل در اهانت به مقدسات اسلام به خروش درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع اعتراض آمیز که ظهر جمعه برگزار شد، مردم استان اردبیل اهانت به ساحت مقدس حجرابن عدی صحابه گرامی پیامبر اسلام (ص) و مقدسات اسلام در کشورهای سوریه و لبنان را محکوم کردند.

در این اجتماع اعتراض آمیز مردم اردبیل ضمن حضور پرشور با سردادن شعارهایی خواستار توقف اهانت به اماکن متبرکه مسلمانان و رفتارهای غیر انسانی و جنایت آمیز نسبت به مقدسات اسلام شدند.

همچنین مردم اردبیل عليه طرح‌هاي توطئه‌آميز، پليد و مزدورانه مثلث شوم استكبار جهاني؛ آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي در اهانت و تخريب اماكن مقدس و مراكز زيارتي ديني توسط سلفي‌هاي وهابي و حملات وحشيانه صهيونيست‌هاي جنايت‌پيشه به جبهه مقاومت اسلامي فرياد وحدت و اتحاد خود حول پرچم اسلام و شعار توحيدي «لااله‌الا‌الله ، محمد رسول‌الله» سردادند.

تجمع اعتراض آمیز امروز مردم اردبیل

اعتراض کنندگان این اعمال ننگین با تاکید بر شعار "مرگ بر آمریکا"، " مرگ بر اسرائیل" و حمل پلاکاردها و دست نوشته هایی نظیر "یاران امروز معاویه حجرابن عدی را دوباره شهید کردند" خواستار اعتراض و خشم مقدس خود عليه اين‌گونه اقدامات وقيحانه شدند.

"سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن"، سکوت در برابر جنایت خیانت است خیانت" و "سردار با وفای مولا شهادت دوباره ات مبارک" از دیگر شعارهایی بود که مردم اردبیل در اعتراض به این اهانت ها سر دادند.

اعتراض کنندگان همچنین با راهپیمایی از مقابل مصلای این شهر تا چهارراه امام خمینی (ره) و سردادن شعارهایی، قطعنامه ای در محکومیت اهانت به ساحت مقدس صحابه گرامی روسل الله (ص) و نیز آتش زدن بقعه متبرکه جعفر طیار در لبنان قرائت کردند.

در این قطعنامه مردم اردبیل خواستار آگاهی و بیداری مسلمانان جهان در مقابل این اعمار اهانت آمیز و نیز مجازات عاملان این رفتارها شدند.

تظاهرات سراسري ملت ايران عليه هتك حرمت به مقدسات ديني به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و پس از نماز جمعه برگزار شد.

تجمع اعتراض آمیز امروز مردم اردبیل

این اعتراض ها در پي تخريب مقبره صحابي جليل‌القدر پيامبر اعظم (ص) "جناب حجربن‌عدي" و اهانت به پيكر مطهر ايشان و نيز به آتش كشيده شدن آرامگاه "حضرت جعفر بن ابيطالب" (ملقب به جعفرطيار ) توسط سلفي هاي وهابي تندرو و نقض حريم هوايي سوريه توسط رژيم اشغالگر صورت گرفت.

تجمع اعتراض آمیز به مقدسات اسلام و ساحت مقدس صحابه گرامی پیامبر اکرم (ص) در سایر شهرهای استان اردبیل برپا شد.