جدول وعده های دانشگاهی کاندیداها/ از تفکیک جنسیتی تا استقلال دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه از سوی برخی مسئولان به خصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد کاندیداها می توانند با حضور در دانشگاهها برنامه های خود را ارائه دهند، بازار فعالیتهای دانشجویی و حضور کاندیداها در دانشگاهها داغ شد و کاندیداها با حضور در مراکز علمی کشور بعضاً برنامه های خود را اعلام می کنند.

در این میان، اکثریت کاندیداهای احتمالی که برخی از آنان نیز تاکنون در فرایند ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند، وعده های دانشگاهی، دانشجویی و علمی هم داده اند.

دانشجویان نیز در این میان نظرات برخی از این کاندیداها را درباره برخی مسائل دانشگاهی از جمله تفکیک جنسیتی پرسیده و پاسخشان را نیز گرفته اند.

در جدول ذیل، نظرات و وعده های برخی کاندیداها درباره جامعه دانشگاهی و نخبه کشور درج شده است.

غلامعلی حداد عادل

کاندیدا نظرات و وعده های مطرح شده درباره مسائل دانشگاهی غلامعلی حداد عادل 1. به عنوان یک مسلمان اعتقاد دارم در زمانی که اختلاط زن و مرد نیاز نباشد باید تفکیک صورت بگیرد. در دانشگاهها نیز همین. اگر در یک رشته و برای یک کلاس 100 دانشجو وجود دارد و قرار باشد این کلاس در دو تایم تشکیل شود بهتر این است که کلاس ها به صورت مجزا برای خانمها و آقایان تشکیل شود. 2.معتقدم محیط دانشگاه از متوسط محیط های بیرون سالم تر است. 3.شکی نیست که نظام اداری مشکل دارد. اگر من رئیس قوه مجریه شوم به سراغ دانشکده های مدیریت آمده و از آنها برنامه می خواهم زیرا راهکار اصلاح نظام اداری را باید اساتید و دانش پژوهان مدیریتی ارائه دهند.

مصطفی کواکبیان

کاندیدا نظرات و وعده های مطرح شده درباره مسائل دانشگاهی مصطفی کواکبیان 1. دانشجویان و دانشگاه به عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در انتخابات باید مرجع فکر در جامعه باشند و مردم را در انتخاب اصلح کمک کند. 2.دانشگاه پادگان نیست؛ اینکه در حال حاضر نسل تشکلهای اصلاح طلب برچیده شده مخالف هستم و در راه تقویت تشکل ها با حضور دانشجویان تلاش می کنم. 3. در مباحث علمی مشکلات بسیاری وجود دارد و از نظرات نخبگان و متخصصان به اندازه کافی استفاده نمی‌شود، بسیاری از نخبگان گوشه‌نشین شده‌اند و از آنان برای حل مشکلات باید بهره گرفت. 4. بازنشسته کردن اجباری اساتید نیز کار درستی نیست و باید از تجربیات آنان استفاده شود.

محمدباقر قالیباف

کاندیدا نظرات و وعده های مطرح شده درباره مسائل دانشگاهی محمدباقر قالیباف 1. اشکالی ندارد اگر دانشگاه خاص بانوان مانند دانشگاه الزهراء ایجاد شود اما جدا سازی در کلاس درس نگاه کوتاه‌ مدت و بی‌نتیجه است. 2. ما باید دانشگاه را فرصت بدانیم اما در رفتار اینگونه نشان می‌دهیم كه دانشگاه تهدیدی برای ماست تا فرصت. 3. ما به عنوان مدیران در هر كجای نظام هستیم باید استقلال دانشگاه را به رسمیت بشناسیم. 4. در همه بخش‌ها با اطمینان عرض می‌كنم كه وزارتخانه آموزش عالی را به هیچ عنوان تحت مشکلات و مسائل پولی و مالی قرار ندهم.

حسن روحانی

کاندیدا نظرات و وعده های مطرح شده درباره مسائل دانشگاهی حسن روحانی 1. برنامه ای که برای تفکیک جنسیتی دانشگاهها آغاز شده از چه معیاری برخوردار است؟ در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها صادر شده؟ محروم کردن زنان جامعه از تحصیل در برخی از رشته های علمی بر مبنای کدام برنامه یا سند علمی است؟ طرح تفکیک جنسیتی نه دارای کار کارشناسی است و نه با خواست جامعه انطباق دارد. 2. اگر امروز در اقتصاد و سیاست خارجی در حال مرگ هستیم یا مرده ایم به این دلیل است که دانشگاه ها نشاط ندارند. 3. کرسی های آزاداندیشی که به دنبال آن بودیم کجا رفت و به کجا سپرده شد؟ مگر بنا نبود این کرسی ها با فکر و اندیشه آزاد تشکیل شود؟ چرا اساتید دانشگاه نباید حق داشته باشند که در انتخاب رئیس دانشگاه مشارکت کنند؟ بهتر است بگذاریم انتصابات به انتخابات تبدیل شده و به فضای دانشگاه هم کشیده شود. 4. اسلامی کردن دانشگاه به این معنا نیست که بعد از سی و چند سال از گذشت انقلاب ده ها رشته علوم اسلامی تعطیل شود، بهتر از بگذاریم دانشگاه ها اسلامی شود اما روند آموزش در آنها قطع نشود.

صادق واعظ زاده

کاندیدا نظرات و وعده های مطرح شده درباره مسائل دانشگاهی صادق واعظ زاده 1. دانشگاهها هیچ وضعیت مناسبی از نظر آزاد اندیشی، تاثیرگذاری فرهنگی و سیاسی ندارند. 2. ایجاد اشتغال برای دانشجویان از ضروریات برنامه های دولت من است. 3. من برای 80 درصد دانشجویان شهریه پرداز برنامه دارم و این بار را سبک می کنم. 4. تجربه من این است که ببینم چه کار جدیدی می شود برای ارتقاء وضعیت دانشجویان انجام داد.

محمدرضا عارف

کاندیدا نظرات و وعده های مطرح شده درباره مسائل دانشگاهی محمدرضا عارف 1. در حالي كه كمتر از دو ماه به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده، فضاي حاكم بر كانون هاي سياسي و دانشجويي به هيچ عنوان مناسب نیست. 2. تفکیک جنسیت در شان دانشجویان دختر و پسر نیست که ادامه یابد.

محمد حسن ابوترابی

کاندیدا نظرات و وعده های مطرح شده درباره مسائل دانشگاهی محمدحسن ابوترابی 1. دستگاههای اجرایی باید بالاترین درجه تعامل را با نخبگان و دانشگاه ها داشته و نخبگان باید در مدیریت اجرایی کشور سهیم باشند. 2. دانشگاه دو هدف کلیدی رشد علمی و اخلاقی و دینی را مد نظر دارد، اگر با این نگاه به تفکیک جنسیتی بنگریم، می‌توان در این زمینه گام برداشت، اما به طور کامل نمی‌توان سیاه و سفید نظر داد. در این زمینه باید رشته‌ها و سطوح تحصیلی با نگاه به اخلاق و دین باوری مورد توجه قرار گیرد.

محسن رضایی

کاندیدا نظرات و وعده های مطرح شده درباره مسائل دانشگاهی

محسن رضایی 1. در حال حاضر بسیاری از واحدهای درسی دانشگاه ها اضافی است، بازنگری جدی در دانشگاه ها یکی از کارها برای بالابردن سطح کیفی دانشگاه ها است. 2. دانشگاه ها و صنعت متاسفانه چندان تاثیری بر یکدیگر ندارند. 3. سعی می کنیم که وام دانشجویی تعریف کنیم و وقتی که دانشجو وارد شغل و درآمد شد آن را پرداخت کند. 4. برای دانشگاهها نیز خدمت اجباری سربازی به خدمت حرفه ای تبدیل می شود و به دانشجویان ضمن دادن تسهیلات دراز مدت زمینه اشتغال معین آنها را قبل از پایان تحصیلات فراهم می کنیم.

محمد سعیدی کیا

کاندیدا نظرات و وعده های مطرح شده درباره مسائل دانشگاهی محمد سعیدی کیا

1. وزارت علوم خیلی متمرکز کار می کند گرفتن استاد را متمرکز کرده و اجازه رشد به دانشگاه ها نمی دهد. 2. اگر رئیس جمهور شوم به وزیر علوم دستور می دهم ظرف یک سال ترتیبی دهد تا همه دانشگاه ها توسط هیات امنا اداره شوند.

کامران باقری لنکرانی