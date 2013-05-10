کشف 2 هزار بسته مواد نیروزای قاچاق در شهریار

سرهنگ احمد شرف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه متصدی واحد صنفی عرضه کننده مواد پروتئینی و نیروزای بدنسازی غیر مجاز و قاچاق در زیرزمینی واقع در شهریار اقدام به تهیه و توزیع مواد پروتئینی قاچاق و پخش آن به صورت عمده بین باشگاه های بدنسازی می کند، بررسی موضوع و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی بر روی موضوع، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی متوجه شدند متهم قصد دارد به دپو و انبار داروهای غیرمجاز و مکمل های ورزشی در شهریار پرداخته و از طریق واحد صنفی اقدام به پخش محصولات قاچاق کند که پس از هماهنگی های قضایی اکیپی از ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با ورود به انبار، محل را مورد بازرسی و بازدید دقیق قرار دادند.

وی ادامه داد: در بازرسی پلیس از محل مذکور، دو هزار و 24 بسته انواع مواد پروتئینی نیروزا و حجم دهنده در قالب کیسه های پنج کیلویی و قوطی، انواع مختلف قرص و کپسول های بدنسازی به ارزش بیش از 250 میلیون ریال که به صورت قاچاق تهیه شده و قرار بود در میان جوانان توزیع شود، کشف شد.

سرهنگ شرف افزود: در جریان این بازرسی، متهم دستگیر و مواد مکشوفه به همراه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل اداره کالای قاچاق پلیس آگاهی شد.