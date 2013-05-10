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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۰۵

کشف محموله سلاح ترکیه‌ای در یمن

کشف محموله سلاح ترکیه‌ای در یمن

منابع نظامی یمنی از کشف یک محموله سلاح ترکیه ای در یمن که پنجمین مورد در نوع خود به شمار می رود، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پانوراما، منابع وابسته به وزارت دفاع یمن از کشف یک محموله سلاح ترکیه ای که پنجمین مورد در نوع خود به شمار می رود، خبر داد.

وزارت دفاع یمن در بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب افزود: نیروهای امنیتی موفق به ضبط خودرویی که حامل سلاح قاچاق شده از ترکیه است، شدند.

در این بیانیه آمده است: در حال حاضر تحقیق درباره طرفهای پشت پرده این موضوع و اتخاذ اقدامات قانونی لازم در جریان است.

مقامات یمنی قبلا نیز از کشف و ضبط محموله های سلاح ترکیه ای به یمن از راه بنادر عدن و المکلا، الحدیده خبر داده بودند.

کد مطلب 2051564

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