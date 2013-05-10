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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور/

انتخابات نمادین شوراها و ریاست جمهوری در دامغان برگزار شد

انتخابات نمادین شوراها و ریاست جمهوری در دامغان برگزار شد

دامغان – خبرگزاری مهر: نمازگزاران جمعه این هفته دامغان ضمن شرکت در انتخابات نمادین چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا و یازدهمین دوره ریاست جمهوری با فرایند برگزاری این دو انتخابات آشنا شدند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دامغان در حاشیه برگزاری انتخابات نمادین چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا و یازدهمین دوره ریاست جمهوری، به خبرنگار مهر گفت: آشنا کردن مردم با این دو انتخابات، آن هم در سالی از سوی رهبر اندیشمند و فرزانه انقلاب به عنوان سال "حماسه سیاسی حماسه اقتصادی" نامگذاری شده یک حرکت ابتکاری بود که از سوی بسیج دانشجویی این دانشگاه انجام گرفته است.

علی پریمی افزود: هدف از برگزاری این انتخابات بالابردن سطح اطلاعات و آگاهی آحاد جامعه از رویدادهای سیاسی و اجتماعی و فضا سازی مناسب برای  شرکت حداکثری مردم در حماسه سیاسی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.

وی تصریح کرد: رای هر یک از ملت هوشمند و فهیم ایران اسلامی در انتخابات مشت محکمی است بر دهان یاوه گویان و مستکبران و لذا باید با حضوری شکوهمند در 24 خرداد بار دیگر به ندای ولی امر مسلمین جهان لبیک بگوییم.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دامغان همچنین اظهار داشت: در این انتخابات نمادین مردم به 8 سوال طراحی شده به عنوان مهمترین شاخصه کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری پاسخ دادند و آن را در صندوق انداختند.

پریمی، مهمترین محور های مطرح شده در این انتخابات را، پیروی از ولایت فقیه، التزام کامل به قانون، اعتقاد به اسلام و عدم خرافه گرایی، هماهنگی با قوای سه گانه، مبارزه با اشرافیگری و فساد اقتصادی، ساده زیستی، توجه به مسئله اشتغال و مسکن جوانان، صداقت در گفتار و کردار، احیای روابط دیپلماسی فعال در بین کشورهای منطقه اروپایی ذکر کرد و افزود: شرکت کنندگان در این انتخابات نمادین به هر یک از معیاری مورد نظر خود رای دادند.

وی در خاتمه یادآور شد: شرکت کنندگان در این انتخابات نمادین به این سوال که اگر شما عضو شورای اسلامی شهر دامغان باشید اولویت کاریتان چیست نیز پاسخ دادند.

کد مطلب 2051570

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