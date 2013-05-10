لزوم نظارت بر اجرای موسیقی سنتی در رستوانهای دارای مجوز و تالارهای عروسی در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عرب نژاد صبح جمعه در جریان دیدار و گفتگو با فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران در ارتباط با بسترسازی مناسب جهت نظارت بر تالارهای عروسی و اجرای موسیقی به صورت پلی بک و اجرای موسیقی سنتی در رستوانهای دارای مجوز از اداره میراث فرهنگی و گردشگری و تعامل با ناجا در انجام فعالیتهای فرهنگی به تبادل نظر پرداختند.

وی با بیان توضیحاتی در خصوص اعلام آمادگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در همکاری تنگاتنگ در این زمینه اعلام و از مشارکت با نیروی انتظامی خبر داد.

این مسئول از اعلام آمادگی این اداره برای تامین کتاب برای فضای کتابخانه به منظور استفاده پرسنل ناجا برای غنی سازی اوقات فراغت و ترویج فرهنگ مطالعه خبر داد.

عرب نژاد با اشاره به گستردگی شهرستان و وظایف حساس ناجا در تامین امنیت و فرهنگ سازی در حوزه غرب استان تهران، خواستار نظارت بر نحوه برگزاری مراسم جشنها در تالارها به ویژه عروسیها و رعایت موازین اسلامی شد و بر اجرای موسیقی بصورت پلی بک تاکید کرد و خواستار نظارت بازرسین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مهم شد.