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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۳۱

اخبار لیبی/

انگلیسی ها کارمندان خود را از لیبی خارج می کنند/انفجار بمب مقابل مرکز پلیس در بنغازی

انگلیسی ها کارمندان خود را از لیبی خارج می کنند/انفجار بمب مقابل مرکز پلیس در بنغازی

منابع وابسته به سفارت انگلیس در لیبی از تصمیم این کشور برای خروج کارمندان غیر ضروری خود به دلیل نبود امنیت و ثبات در لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع نظامی لیبیایی از انفجار بمب در برابر یک مرکز پلیس در بنغازی در شرق لیبی خبر دادند.

به گفته این منابع انفجار این بمب در ساعت چهار صبح به وقت گرینویچ رخ داده است و زیانهایی را به ساختمان این مرکز پلیس وارد کرده است و شیشه های یک مدرسه روبرو این مرکز را هم شکسته اما تلفات جانی در برنداشته است.

مراکز پلیس لیبی در بنغاز حداقل در یکماه گذشته سه بار هدف قرار گرفته اند.

از سوی دیگر سفارت انگلیس در لیبی از تصمیم انگلیسی ها برای خارج کردن کارمندان غیر ضروری از این کشور به سبب نبود امنیت خبر دادند.

کد مطلب 2051580

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