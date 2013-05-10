مخالفان سوری پایگاه مردمی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، نیچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفت: اولویت اقلیم کردستان جلوگیری از نفوذ جبهه النصره و دیگر گروههای تروریستی بر مناطق کُردنشین سوریه است.
وی افزود: آموزش کُردهای سوریه در شمال عراق با هدف تدافعی است نه هجومی و هدف از این کار دخالت در امور داخلی سوریه نیست زیرا ما طرفدار حل مشکل سوریه از راه گفتگو هستیم.
نیچیروان بارزانی گفت: مشخص نیست که آمریکا در سوریه به دنبال چیست زیرا این کشور از 20 تا 25 درصد از ملت سوریه حمایت می کند.
وی افزود: مخالفان سوری از حمایت 15 و نهایت 25 درصد ملت سوریه برخوردارند.
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