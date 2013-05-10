  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۴۶

نیچیروان بارزانی:

مخالفان سوری پایگاه مردمی ندارند

مخالفان سوری پایگاه مردمی ندارند

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با اشاره به حمایت آمریکا از مخالفان سوری آن را به مثابه حمایت از گروهی که پایگاه مردمی ندارند، توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، نیچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفت: اولویت اقلیم کردستان جلوگیری از نفوذ جبهه النصره و دیگر گروههای تروریستی بر مناطق کُردنشین سوریه است.

وی افزود: آموزش کُردهای سوریه در شمال عراق با هدف تدافعی است نه هجومی و هدف از این کار دخالت در امور داخلی سوریه نیست زیرا ما طرفدار حل مشکل سوریه از راه گفتگو هستیم.

نیچیروان بارزانی گفت: مشخص نیست که آمریکا در سوریه به دنبال چیست زیرا این کشور از 20 تا 25 درصد از ملت سوریه حمایت می کند.

وی افزود: مخالفان سوری از حمایت 15 و نهایت 25 درصد ملت سوریه برخوردارند.

کد مطلب 2051609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها