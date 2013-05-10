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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۲۶

گزارش مراسم شکوه حماسه سیاسی/

قالیباف:تاکید بر عملگرایی و رفتار صادقانه و لزوم پرهیز از موضوعات اختلافی و تنش زا/ پخش زنده مراسم در 30 مسجد سراسر کشور

قالیباف:تاکید بر عملگرایی و رفتار صادقانه و لزوم پرهیز از موضوعات اختلافی و تنش زا/ پخش زنده مراسم در 30 مسجد سراسر کشور

عضو ائتلاف پیشرفت ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده عمل گلرایی به جای شعار و رفتار صادقانه و توجه به قانون مداری و جلوگیری از بی تدبیری حاکم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در همایش شکوه حماسه که عصر روز جمعه با حضور جمع کثیری از جوانان و مردم، جانبازان، طلاب در مسجد امام صادق تهران برگزار شد اظهار داشت: در شرایط حساس جاری که نقطه عطف آن حماسه سیاسی در ماه آینده است برای تغییر جدی در مسیر بسته مدیریت و برای سامان دادن به مشکلات در عرصه های مختلف و جایگزین کردن آرامش و ثبات در جامعه به جای تنش و اختلاف و محبت و برادری به جای کینه ورزی و دشمنی و حرکت کردن به سمت عملگرایی به جای شعار و رفتار صادقانه و توجه به قانونمداری و جلوگیری از بی تدبیری و توجه به خرد جمعی و استفاده از ظرفیت های کشور در این میدان پا گذاشته ام.

وی اضافه کرد: کشور را باید از مسیر تنش به سمت تلاش و کار سوق داد که این بار مدیریت جهادی ممکن است تا با رسیدن کشور به آرامش مردم زندگی در شان خود داشته باشند.

قالیباف تاکید کرد: با کوله باری از تجربه و بیش از 30 سال سابقه خدمت تلاش می کنیم به قرارهایی که با ملت ایران و انقلاب و شهدا داشتیم پایبند بمانیم تا ایرانی بسازیم در بستر اسلام راستین تا محرومان و مستضعفان و توده های مردم احساس کنند که دیده می شوند و حرف آنها شنیده می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که به سرعت امور اقتصادی ساماندهی شده و به معیشت مردم و گرانی و موضوع مهم و چالش برانگیز اشتغال و بیکاری رسیدگی شود.

شهردار تهران اظهار داشت: امروزه بیش از 90 درصد مراجعات در کوچه و خیابان به بنده با موضوع اشتغال و کار است.

قالیباف مبارزه جدی با فقر و فساد و تبعیض و بداخلاقی در جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدیریت باید با اخلاق و صداقت همراه شود.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس، این دوره را خاص و ویژه توصیف کرد و گفت: قرار بر این بود که تلاش کنیم کشور ما در قله های پیشرفت و آرامش قرار گیرد. قرار بر این بود که در یک فضای برادرانه و با محبت و با گذشت و با آرامش و با روحیه صداقت و انسانی در کنار یکدیگر زندگی کنیم و کشور را به پیش ببریم اما امروزه وقتی ارزیابی می کنیم می بینیم که به اهدافی که باید برسیم، نرسیدیم و برخی جاها کوتاهی کرده ایم در حالی که در دوران دفاع مقدس ملت ایران دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرد.

قالیباف، اخلاق، برادری، شجاعت و مدیریت در بستر عقلانیت و معنویت را از ویژگی های دوران دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: بهترین فرهنگ و الگوی مدیریتی برای اداره کشور در هر مقطع دوران دفاع مقدس است و ما هر چه از آن دوران فاصله گرفته ایم یک سیاست زدگی در امور مدیریتی در بخش های مختلف را شاهد بوده ایم و همچنین شاهد بوده ایم که از باورهای دینی فاصله گرفته ایم و تحجر و واپس گرایی و لفاظی در مقاطعی جای خود را به روحیه خدمت و تلاش داده و خدمتی هم اگر صورت گرفته با منت بوده که بدور از حفظ کرامت ملت است.

قالیباف در پایان گفت: باید دغدغه ما متمرکز به خدمت و حل مشکلات باشد و از موضوعات اختلافی و تنشی دوری کرد.

این مراسم به صورت همزمان در 30مسجد در سراسر کشور از طریق ویدیو کنفرانس پخش شد.

کد مطلب 2051619

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