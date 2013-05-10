شورای نگهبان پس از اتمام مهلت ثبت نام بررسی صلاحیت ها را آغاز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: این شورا پس از اتمام مهلت قانوني ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري و پس از دريافت رسمي مدارك داوطلبان از وزارت كشور، به بررسي صلاحيتها اقدام نمايد.

متن اطلاعيه اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان به شرح زير است:



بسم الله الرحمن الرحيم



در پي درج اخباري در رسانه ها مبني بر بررسي آنلاين صلاحيتها در شوراي نگهبان، به اطلاع عموم ملت شريف ايران اسلامي مي رساند كه شوراي نگهبان بر اساس قانون، آمادگي دارد پس از اتمام مهلت قانوني ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري و پس از دريافت رسمي مدارك داوطلبان از وزارت كشور، به بررسي صلاحيتها اقدام نمايد.