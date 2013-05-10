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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۴۵

اطلاعیه شورای نگهبان:

شورای نگهبان پس از اتمام مهلت ثبت نام بررسی صلاحیت ها را آغاز می کند

شورای نگهبان پس از اتمام مهلت ثبت نام بررسی صلاحیت ها را آغاز می کند

اداره كل روابط عمومي طي اطلاعيه اي اعلام كرد: شوراي نگهبان پس از دريافت رسمي مدارك داوطلبان رياست جمهوري، به بررسي صلاحيت ها اقدام مي نمايد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: این شورا پس از اتمام مهلت قانوني ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري و پس از دريافت رسمي مدارك داوطلبان از وزارت كشور، به بررسي صلاحيتها اقدام نمايد.

متن اطلاعيه اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

در پي درج اخباري در رسانه ها مبني بر بررسي آنلاين صلاحيتها در شوراي نگهبان، به اطلاع عموم ملت شريف ايران اسلامي مي رساند كه شوراي نگهبان بر اساس قانون، آمادگي دارد پس از اتمام مهلت قانوني ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري و پس از دريافت رسمي مدارك داوطلبان از وزارت كشور، به بررسي صلاحيتها اقدام نمايد.

کد مطلب 2051628

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