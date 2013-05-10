داور نتیجه بازی راه آهن و فجر را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر جمعه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و راه آهن با بیان اینکه عملکرد داور این مسابقه ضعیف بود گفت: اگر داور جوان این بازی شرایط عادلانه را رعایت می کرد به طور حتم ما برنده این بازی بودیم.

وی تاکید کرد: این داور دقت لازم را در بازی نداشت و همین عدم توجه باعث شد که ما سه امتیاز بازی را از دست بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ادامه فعالیت این سرمربی در باشگاه راه آهن تاکید کرد: من با این تیم قرارداد امضا کردم و به این تیم هم متعهد خواهم بود. از طرف دیگر همیشه دلم برای موفقیت باشگاه پرسپولیس می تپد چرا که این تیم با داشتن هواداران فراوان می تواند شادی را برای مردم به همراه داشته باشد.

سرمربی تیم راه آهن در خصوص آینده این تیم در فصل جدید تاکید کرد: فصل جدید با فصل گذشته لیگ متفاوت خواهد بود و مدت زمان بیشتری را داریم که به فکر ساماندهی تیم راه آهن برای شروع فصل جدید باشیم.

وی ادامه داد: تیم راه آهن مثل دیگر تیم های متمول دولتی نیست که هر زمان اراده کند بازیکنان مطرح را در خدمت بگیرد اما در تلاشیم که در فصل جدید بتوانیم بهترین خریدها را انجام دهیم.

دایی ادامه داد: از همین امشب با باشگاه های مورد نظر صحبت خواهیم کرد تا در این راستا تیمی محکم و پرقدرت را برای فصل آینده داشته باشیم.