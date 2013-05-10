باید بتوانیم معیشت مردم را به سرعت ساماندهی کنیم/ روحیه خدمت به سمت شعارگرایی سوق پیدا کرده است 

به گزارش خبرگزاری مهر همايش بزرگ به سوي حماسه سياسي با حضور هزاران نفر در مسجد جامع امام صادق(ع) برگزار شد.



در اين برنامه كه به صورت زنده در 30 مسجد كشور پخش مي شد، قاليباف گفت: خداوند بزرگ را شاكرم که امروز در جمع خانواده‌های شهدا، ایثارگران و شما مردم شریف و مومن تهران حضور دارم.



وی در ادامه با اشاره به ورود به دهه چهارم انقلاب افزود: امروز در چهارمين دهه انقلاب اسلامي ملت ما وارد روزها و ماه هايي شده كه بسيار حساس و سرنوشت ساز است. نزديك به سه دهه است كه از دوران شيرين دفاع مقدس مي گذرد و مردم ما در تلاش هستند تا بتوانند به آرمان ها و خواسته‌هايي كه برايش تلاش كرده اند برسند.



قالیباف در ادامه به اهداف مردم برای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: قرارمان بر اين بوده و هست كه شاهد نظامي باشیم که متعلق به مردم مخصوصا متعلق به مستضعفين، محرومين و توده جامعه باشد. مردم باید احساس كنند كه دولت آنها و قدرتي كه براي اداره جامعه است، متعلق به خودشان و از ميان آنها برگزیده شده است. قرارمان اين بود تلاش كنيم كشورمان را به قله هاي پيشرفت و آرامش برسانيم و همه دست به دست هم بدهيم برای پیشرفت ایران. قرارمان بر اين بود كه اسلام همه جا دیده شود، مخصوصا در سبک زندگی جوانان. قرارمان بر اين بود كه خدمت بي منت را تا دورترين نقاط و محروم ترين نقاط كشور ببريم تا همه احساس كنند اين اسلام و دولت متعلق به آنهاست.



قالیباف با اشاره به صحبت‌های سخنران جلسه ادامه داد: همين طور كه برادر عزيزم حجت‌الاسلام شهاب مرادي اشاره كرد اساسا قرارمان بر اين بوده كه ما در فضايي برادرانه، با محبت، با گذشت، با آرامش، با روحيه صداقت و احسان در كنار يكديگر زندگي كنيم و اين كشور را پيش ببريم. ولي امروز با همه زحماتي كه كشيديم، می‌بینیم به جایگاهی که در شان ملت ایران است نرسیدیم.



وی با اشاره به برخی کوتاهی هاگفت: در بعضي جاها كوتاهي كرديم، البته من بر اين باورم كه دوران نوراني دفاع مقدس را بايد از اين مبحث جدا كنيم. در دوران دفاع مقدس ملت رشيد ايران دينش را به اسلام و انقلاب ادا كرد. همه آنهايي كه در دوران دفاع مقدس حضور پيدا كردند، مي دانند كه آن دوره بسیار متفاوت بود. اخلاص ، برادري، شجاعت ، مديريت و مشاركت معني‌داري در ميان مردم بود. امروز اگر در اين جمع اسم سرداران شهيد و شهداي بزرگ و خانواده‌هاي معظم شهدا را مي بينيم، مي بينيم كه از توده‌هاي مردم هستند. در جنگ ما همه اقشار حضور داشتند، دانش آموزان، كارگران، مسئولان، قوميت هاي مختلف، اديان گوناگون و رزمنده‌هایی از روستاهايي كه شايد اسمش را هم نشنيده باشيم در جنگ حضور داشتند. همه آنها با هم این كار عظيم و حماسي را انجام دادند که بر بستر عقلانيت بودند.



قالیباف فرهنگ دفاع مقس را بهترین فرهنگ برای مدیریت کشور عنوان کرد و گفت: دفاع مقدس بهترين فرهنگ و الگو براي مديريت و اداره كشور است. آن دوره را بايد از دوران ديگر جدا كنيم. هر چقدر از آن دوره فاصله مي گيريم، می‌بینیم كه سياست زدگي بر امورات و مديريت حاكم می‌شود.



عضو ائتلاف پیشرفت در ادامه افزود: در برخي اوقات شاهديم كه فاصله گرفتن از آن فرهنگ و باورهاي ديني كه بر اساس آن انقلاب كرديم، باعث تحجر، واپسگرايي و لفاظي می‌شود. متاسفانه امروز شاهدیم که سيكل بسته مديريتي وجود دارد و چرخش قدرت درست صورت نمی گیرد. روحیه خدمت ، کار و تلاش به سمت شعار زدگی و شعارگرایی رفته است. اگر خدمتی هم انجام شود، همراه با منت و به دور از حفظ کرامت انسانی است.



قالیباف با اشاره به دیدگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گفت: این جمله را از حضرت امام خمینی (ره) شنیده اید که خلاف قانون، خلاف شرع است، اما می بینید که قانون شکنی در جامعه رواج پیدا می کند و اجرای قانون از مسیر اصلی خودش خارج می شود. خیلی مواقع که لازم است عقلانی به موضوعات نگاه کنیم ، با یک نگاه شعار گونه نگاه می شود. بعضا شاهدیم درشرایطی که مردم در سختی و مشقت به سر می برند، دغدغه ما به جای حل مشکل مردم مسائل تنش‌زاست که این سزاوار ملت بزرگ نیست.



شهردار تهران در ادامه با اشاره وضعیت مناطق محروم گفت: البته ما در تهران شاید نسبت به موضوعات آشنایی و آگاهی بیشتری داشته باشیم که بخاطر دسترسی به اطلاعات است، اما در سراسر کشور مخصوصا در مناطق محروم و دوراز مرکز، شهرستان های کوچک و روستاهایی که مرکز تولید و تلاش هستند و در دوران دفاع مقدس ایفای نقش کردند‏‏، امروز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. اما وقتی در فضای تنش زا و چالشی چنین فرصتی ایجاد نمی شود.



او در ادامه افزود: امروز بنده بعنوان خدمتگزار این ملت و برخاسته از توده های مردم همیشه افتخار می کنم که یک روستا زاده و از خانوادهای هستم که از قشر متوسط رو به ضعیف جامعه بود، نه حتی متوسط به سمت بالا. افتخارم این بود که از همان دوران دبستان با کار و فعالیت و تلاش توانستم درس بخوانم و کار کنم و در خدمت خانواده باشم. افتخارم این است امروز اگر در خدمت شما مردم شریف و نجیب تهران بوده ام به همت این مردم و همکارانم با فرهنگ دفاع مقدس در تهران کارها را انجام داده ایم. امروز در آستانه یک تصمیم بزرگ و حماسه عظیم سیاسی هستیم و بنده بر اساس وظیفه ای که احساس می شود در این میدان به فضل الهی پا خواهم گذاشت.



قالیباف ادامه داد: لازم دانستم قبل از ورودم به این عرصه در جمعی با حضور شما و در چنین مکانی با شما مردم تهران سخن بگویم‏، با شما که در این مدت قریب به 8 سال انصافا جز خوبی و محبت چیز دیگری ندیده ام. این توفیق را داشتم که شبانه روز به همراه همکارانم تلاش کنیم برای خدمت به شما و همیشه در حال تلاش و دویدن در این شهر بوده ایم که همه این کارها به خاطر لبخند پرمهر مردم بوده است.



او با اشاره به ملاقات خود با پدر یکی از شهیدان دفاع مقدس گفت: من در این جمع، پدر یکی از شهیدان را دیدم که شاید پنج یا شش سال قبل در صبح زودی که در حال رسیدگی به مناطق بودم، یکبار ملاقاتش کرده بودم. امروز هم به سراغش رفتم و با او سلام و احوالپرسی کردم، وقتی امید را در چشمان این پدر شهید دیدم، روحیه و انگیزه بیشتری گرفتم.



محمد باقر قالیباف با اشاره به دلايل حضورش در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تاکید کرد: در این شرایط حساس و در این نقطه ای که نقطه عطفی برای آغاز یک حماسه سیاسی در ماه آینده است، برای یک تغییر جدی در مسیر بسته مدیریت در کشور، برای سامان دادن به مشکلات در عرصه های مختلف، برای جایگزین کردن آرامش و ثبات در جامعه به جای تنش و اختلاف، جایگزین کردن محبت و برادری به جای کینه ورزی و دشمنی و حرکت کردن به سمت عمل گرای به جای شعار، یک رفتار صادقانه و خالصانه با مردم، توجه به قانون مداری و جلوگیری از بی تدبیری، توجه به خرد جمعی و استفاده از همه ظرفیت های کشور در این میدان پا بگذارم.



وی در ادامه افزود: آمده ايم به لطف خدا، همت این ملت بزرگ، با داشتن کوله باری از تجربه و بیش از 30 سال سابقه خدمت گذاری در عرصه های مختلف تلاش کنیم برای قرارهایی که با ملت، انقلاب و شهدایمان داشتیم، پایبند بمانیم و بتوانیم ایرانی بسازیم که بر بستر اسلام راستین باشد و با اهداف انقلاب اسلامی، محرومان و مستعضفان و توده های مردم در اقصی نقاط کشور احساس کنند آنها هم دیده می شوند، دراین نظام و حکومت جایی دارند، حرف آنها شنیده می شود و همه جوانان احساس کنند برای همه آن ها برنامه ای وجود دارد.



قالیباف با اشاره به اوضاع اقتصادي كشور تاکید کرد: باید بتوانیم وضعیت اقتصادی که وضعیت غیر قابل قبولی است را به سرعت ساماندهی کنیم و بتوانیم به معیشت کشور، معیشت مردم، مسایل گرانی و مخصوصا اشتغال و بیکاری به عنوان موضوع مهم و چالش آفرین برای همه خانواده ها و جوانان، مخصوصا جوانان تحصیل کرده ساماندهی کنیم. چرا که امروز اشتغال به دغدغه همه خانواده ها تبدیل شده است؛ امروز بیش از 90 درصد مراجعاتی ک ه در کوچه و خیابان به بنده می شود، با موضوع اشتغال و کار است و این به دغدغه مهم همه خانواده ها تبدیل شده. بايد بتوانیم این موضوع را به سرعت ساماندهی کنیم.



وی همچنين خاطر نشان کرد: باید بتوانیم در تبعیت از ولایت، قانون مداری و تلاش برای مبارزه جدی با فقر و فساد تبعیض، اقدامي انجام دهیم؛ باید تلاش کنیم بد اخلاقی که در جامعه است برچیده شده و مدیریت را با صداقت و صمیمت توأم کنیم. یکی از مشکلاتی که امروز در کشور وجود دارد حقوق مردم و تکیه بر قانون اساسی است. بايد از همان روز اول بتوانیم به قانون عمل کنیم و مخصوصا حقوق ملت را مورد توجه قرار دهیم.



قالیباف به قانون شكني‌ها اشاره كرد و گفت: در قانون اساسی آمده که هتک حرمت محکومان و زندانیان ممنوع است، ولی متاسفانه آنقدر پا بر روی قانون گذاشته می شود که امروز فردی که نه محکوم ، نه زندانی و نه متهم است، فردی که وظیفه خود را انجام می دهد، مورد هتک حرمت قرار مي دهيم و در عين حال هیچ برخوردی صورت نمی گیرد؛ این بدان معناست که ما در توجه به حقوق مردم و حقوق ملت بی توجهی کرده ایم. ما باید تلاش کنیم این حقوق ملت را به خودشان برگردانیم و این حرف را نشنویم که بعد از انتهای دوره هر دولتی بگوییم قانون اساسی ظرفیت لازم را ندارد؛ شما با این قانون اساسی آمدید ثبت نام کردید و کار را شروع کردید در حالی که اگر این قانون ظرفیت لازم را نداشت، نباید از روزاول پا به میدان می گذاشتید.



محمد باقر قالیباف افزود: باید تلاش کنیم تا مصالح ملت را با هر گرایش و سلیقه، با هر دین و مذهب، با هر قومیتی و درهرجایی از جغرافیای کشور تامین کنیم و پیش ببریم. باید در یک کلام کشور را از فضای سیاست‌زدگی، تنش و اضطراب به سمت کار، تلاش و فعالیت با یک مدیریت جهادی برای رسیدن به آرامش و آسایش هدایت کنیم تا شهروندان عزیز ما در سراسر کشور