به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکوکرانچار شامگاه جمعه پس از تساوی دو بر دوی تیمش مقابل آلومینیوم هرمزگان و از دست رفتن نایب قهرمانی سپاهان در گفتگو با خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: علیرغم اینکه این بازی با پیروزی همراه نبود، مسابقه قابل توجهی بود؛ آلومینیوم آمده بود تا جنجال به پا کند و میخواست با برد خودش در قعر جدول ردهبندی جنجال ایجاد کند اما بازیکنان ما سعی کردند با تمرکز بازی کنند و از تیم رضایت کلی دارم. تیمی که حداقل یک جام بدست آورده است و میتوانست جام دوم را نیز به دست بیاورد و در لیگ قهرمانان آسیا هم بهتر عمل کند.
وی در مورد اخراج احسان حاجصفی در این بازی و اخراجهای بازیکنان سپاهان طی بازیهای اخیر افزود: تمامی کارتهای قرمز دریافتی بازیکنان ما در بازیهای آخر موجه نبود و تنها جایی که کارت قرمز موجه بود، بازی استقلال و سپاهان بود که طالبی چارهای جز خطا نداشت و آن کارت قرمز به حق داده شد اما سایر کارتهای قرمز ما به حق داده نشد؛ حاجصفی در بازی امروز حق نداشت استارت بدی بزند و اینگونه تند و تیز روی پای بازیکن حریف برود بنابراین از بازیکنان میخواهم کمی آرامتر در زمین باشند و باعث این اخراجها نشوند.
سرمربی سپاهان پیرامون لیگ امسال و شرایط کلی آن بیان داشت: من همیشه اعلام کردهام که وقفههای مکرر برای اردوی تیم ملی اصلا به سود لیگ ایران نیست چون بدن ورزشکاران با شوک مواجه میشود و ما باید دوباره ریکاوری کرده و آنها را دوباره بدنسازی کنیم و این مسئله به همه تیمهای بالای جدول مثل استقلال، فولاد و تراکتورسازی نیز ضربه زد چراکه این چهار تیم زمانیکه روی دور برد میرسیدند، با یک وقفه، همه برنامههای خود را از دست رفته میدیدند.
وی افزود: اگر به خاطر بیاورید در بازی با فجر سپاسی گفته بودم که وقتی چهار تیم شانه به شانه هم در بالای جدول برای قهرمانی و 5 تیم در پایین جدول برای نیفتادن تلاش میکنند، مشخص است که لیگ، لیگ با کیفیتی است اما با همه این اوصاف همه در تکاپو بودند که خودشان را برسانند .
کرانچار با انتقاد از شرایط حاکم بر تیم ملی فوتبال و پایان زودهنگام لیگ گفت: چطور میخواهند تیم ملی را جمع کنند وقتی ما 14 خرداد روبروی قطر بازی داریم و کلیه بازیکنان از لیگ خستهای بیرون آمدهاند و هیچ مسابقه تدارکاتی قبل از این بازی برای تیم ملی گذاشته نشده است؟ همه میدانند که مسابقات تدارکاتی تیم ملی با عمان و عراق لغو شد و حال سئوال من این است که چگونه میخواهد این تیم را بدون مسابقه و استراحت و با وجود فشار و خستگی بازیکنان مقابل قطر به میدان بفرستند؟
وی اضافه کرد: اگر به جای این وقفهها مسابقات به شکل مرتب مثل فوتبالهای اروپا برگزار میشد، لیگ تا یک هفته قبل از بازی قطر ادامه داشت بازیکنان با بدنی آماده به مصاف قطر میرفتند و امیدوارم تجدید نظری در این وقفهها انجام شود.
سرمربی سپاهان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه گفته میشود مسئولان سپاهان با شما مذاکره کردهاند اما شما برای مشخص شدن تکلیف خود با پرسپولیس در این زمینه سکوت کردهاید، بیان داشت: صادقانه جواب میدهم که مسئولان سپاهان یک صحبت یکی دو دقیقهای با من انجام دادند و از من لیست بازیکن خواستند و به من گفتند که چه بازیکنانی میخواهی اما من از یک تیم سازمان یافته مثل سپاهان انتظار داشتم که ابتدا در مورد قراردادم حرف بزنم و بعد از آن در مورد مسائل دیگر صحبت کنم.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و آلومینیوم هرمزگان در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه تساوی دو بر دو به پایان رسید.
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