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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۲:۰۳

قالیباف:

سیاست زدگی بر امورات مدیریتی حاکم شده است

سیاست زدگی بر امورات مدیریتی حاکم شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار تهران گفت: امروز هرچه از زمان فاصله می گیریم مشاهده می کنیم که سیاست زدگی بر امورات مدیریتی در بخش های مختلف کشور حاکم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف جمعه شب در همایش سراسری شکوه از طریق ویدئوکنفرانس اظهار کرد: امروز هرچه از زمان فاصله می گیریم مشاهده می کنیم که در برخی مواقع با فراز و نشیب هایی سیاست زدگی بر امورات مدیریتی در بخش های مختلف حاکم می شود و به نوعی شاهد فاصله گرفتن از فرهنگ و باورهای دینی که بر اساس آن انقلاب کرده ایم هستیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر در مسیر انجام کارها، روحیه خدمت، کار و تلاش به سمت شعارزدگی و شعارگرایی به دور از حفظ کرامت ملت سوق یافته است.

وی با تاکید بر اینکه امروز در چهارمین دهه انقلاب اسلامی ملت ما وارد روزها و ماه هایی شده که بسیار حساس و سرنوشت ساز است، گفت: امروز بیش از سه دهه است که از دوران شیرین دفاع مقدس می گذرد و سه دهه است که مردم و ملت در تلاش هستند که بتوانند آرمان ها و خواسته هایی که برای آن انقلاب کرده اند را به دست آورند.

قالیباف بیان کرد: در راس خواسته های ملت ایران دفاع از اسلام و احیای مجدد اسلام و نظام اسلامی قرار دارد و همواره قرار بر این بوده و هست که با انقلاب اسلامی شاهد نظامی برآمده از مردم به ویژه مستضعفین و محرومین و توده های جامعه باشیم.

وی یادآور شد: قرار ما این بوده و هست که اسلام دل همه جامعه به ویژه جوانان را تسخیر کند و همه احساس کنند که این نظام و دولت متعلق به آنها است.

دوران جنگ بسیار خاص و ویژه بود

شهردار تهران یادآور شد: امروز علیرغم همه زحماتی که هر کس نسبت به توان خود برای نظام اسلامی انجام داده باز هم می بینیم به آن اهداف و مسیری که باید طی می کردیم نرسیده ایم و در برخی قسمت ها کوتاهی کرده ایم.

وی ادامه داد: البته بنده بر این باورم که دوران نورانی و یک قطعه از بهشت دفاع مقدس باید از سایر روزهای انقلاب جدا شود زیرا در آن زمان این ملت رشید دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرد.

وی بیان کرد: دوران جنگ بسیار خاص و ویژه بود زیرا اخلاص، برادری، شجاعت و مدیریت و مشارکت در میان ملت وجود داشت و امروز اگر به سراغ خانواده شهدا و عزیزان جانباز برویم متوجه می شویم که همه آنها از توده های مردم و از تمامی قشرهای مختلف، قومیت ها و ادیان گوناگون هستند.

وی تصریح کرد: از تمام روستاهایی که شاید اسم آن را هم تاکنون نشنیده ایم در دوران جنگ حضور یافته اند و با مشارکت و همدلی حماسه ای عظیم را با وحدت کلمه و ایستادگی خلق کردند.

شهردار تهران عنوان کرد: بهترین فرهنگ و الگوی مدیریتی در اداره کشور مربوط به دوران هشت سال دفاع مقدس است و لذا باید این مقطع زمانی با سایر روزهای انقلاب متمایز شود.

قالیباف عنوان کرد: امروز هرچه از زمان فاصله می گیریم مشاهده می کنیم که در برخی مواقع با فراز و نشیب هایی سیاست زدگی بر امورات مدیریتی در بخش های مختلف حاکم می شود و به نوعی شاهد فاصله گرفتن از فرهنگ و باورهای دینی که بر اساس آن انقلاب کرده ایم قرار داریم.

وی بیان کرد: در حال حاضر در مسیر انجام کارها، روحیه خدمت، کار و تلاش به سمت شعار زدگی و شعارگرایی به دور از حفظ کرامت ملت سوق یافته است.

خلاف قانون خلاف شرع است

وی با تاکید بر اینکه خلاف قانون خلاف شرع است، گفت: اکنون مشاهده می کنیم که شکستن قانون رواج یافته و از مسیر اصلی خود خارج شده است طوری که در بسیاری موارد به جای نگاه عقلانی به موضوعات با دیدگاه احساسی و شعارگونه به مقولات مختلف نگریسته می شود.

وی با اشاره به تنش ها و اختلاف های موجود در کشور گفت: امروز در شرایطی که مردم در مشقت و سختی به سر می برند دغدغه ما به جای اینکه متمرکز به خدمت و حل مشکل مردم شود به سمت موضوعات اختلافی و تنشی جهت یافته و این امر سزوار ملت نیست.

وی بیان کرد: هنگامی که در فضای تنش قرار داریم فرصتی برای خدمت کردن پیدا نمی شود و فرصت سوزی انجام می گیرد.

قالیباف تصریح کرد: اکنون به عنوان یک خدمتگزار واقعی و فرد برخاسته از توده های مردم به این موضوع اغرار کردم که بنده یک روستازاده هستم و در یک خانواده متوسط رو به ضعیف متولد شده ام.

وی با بیان این مطلب که بنده بر اساس وظیفه و تکلیف پا به میدان گذاشته ام و خود را متعلق به این مردم می دانم، افزود: اکنون در این شرایط حساس که نقطه عطفی برای آغاز حماسه سیاسی است باید تغییر جدی در مسیر مدیریت کشور و سامان دادن به مشکلات در عرصه های مختلف انجام داد.

وی افزود: بنده در راستای جایگزینی آرامش و ثبات در جامعه به جای تنش و اختلاف و جای گزینی محبت و برادری به جای کینه ورزی و دشمنی و حرکت کردن به سمت عمل گرایی به جای شعار، رفتار صادقانه و خالصانه به مردم، توجه به قانون مداری، جلوگیری از بی تدبیری و توجه به خردجمعی و استفاده از همه ظرفیت های کشور پا به میدان گذاشته ام.

رسیدگی به موضوع چالش آفرین اشتغال

شهردار تهران بیان کرد: آمده ام تا به لطف خدا و همت مردم با کوله باری از تجربه و بیش از 30 سال سابقه خدمتگزاری در عرصه های مختلف تلاش کنم تا به آن قرارهایی که با شهدا داشتم پایبند بمانم و بتوانم با کمک مردم، ایرانی را بسازم که در بستر آن اسلام راستین و اهداف انقلاب اسلامی قرار دارد.

وی با بیان اینکه محرومین و مستضعفین و توده های مردم باید احساس کنند که دیده می شوند و در این حکومت جای دارند و حرف آنان شنیده می شود، افزود: ملت نظام اسلامی باید احساس کنند که برای جوانان کشور برنامه وجود دارد و وضعیت اقتصادی که امروز غیرقابل قبول است با کمک این جوان ها به آرامش برسد.

 شهردار تهران بیان کرد: در حال حاضر معیشت و مسائل گرانی و موضوع چالش آفرین اشتغال و بیکاری دغدغه تمام خانواده ها است و باید به تمام این مقولات رسیدگی کرد.

وی یادآور شد: امروز بیش از 90 درصد مراجعاتی که در کوچه و خیابان به بنده می شود موضوع کار و اشتغال است و امروز به سرعت باید این موضوع سامان یابد.

قالیباف گفت: اکنون ضروری است که با تبعیت از رهبری با فقر و فساد و تبعیض مقابله شود و مدیریت را با صداقت و صمیمیت توام کرد.

بی توجهی به حقوق ملت

وی با بیان این مطلب که امروز حقوق ملت یکی از اشکالاتی است که کشور با آن مواجه است، افزود: در قانون اساسی یکی از حقوق ملت این است که هتک حرمت محکومین و زندانیان مترود است اما متاسفانه آنقدر بر روی قانون پا گذاشته می شود که فردی در حالی که نه متهم و نه محکوم است مورد هتک حرمت قرار می گیرد.

قالیباف یادآور شد: ما در توجه به حقوق ملت بی توجه هستیم و در این راستا باید حقوق و حق حقیقی آنان داده شود.

وی در خصوص قانون مداری نیز بیان کرد: هنگامی که با قبول قانون اساسی وارد میدان شدیم باید تلاش کنیم در جهت تامین منابع حداکثری با هر گرایش و قومیتی اقدام کرده و کشور را از فضای سیاست زدگی و تنش و اضطراب به سمت کار، فعالیت، تلاش و مدیریت جهادی به منظور رسیدن به آرامش و آسایش در سراسر کشور سوق دهیم تا فرصت رشد و تعالی در عرصه های مختلف ایجاد شود.

کد مطلب 2051660

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