سیاست زدگی بر امورات مدیریتی حاکم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف جمعه شب در همایش سراسری شکوه از طریق ویدئوکنفرانس اظهار کرد: امروز هرچه از زمان فاصله می گیریم مشاهده می کنیم که در برخی مواقع با فراز و نشیب هایی سیاست زدگی بر امورات مدیریتی در بخش های مختلف حاکم می شود و به نوعی شاهد فاصله گرفتن از فرهنگ و باورهای دینی که بر اساس آن انقلاب کرده ایم هستیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر در مسیر انجام کارها، روحیه خدمت، کار و تلاش به سمت شعارزدگی و شعارگرایی به دور از حفظ کرامت ملت سوق یافته است.

وی با تاکید بر اینکه امروز در چهارمین دهه انقلاب اسلامی ملت ما وارد روزها و ماه هایی شده که بسیار حساس و سرنوشت ساز است، گفت: امروز بیش از سه دهه است که از دوران شیرین دفاع مقدس می گذرد و سه دهه است که مردم و ملت در تلاش هستند که بتوانند آرمان ها و خواسته هایی که برای آن انقلاب کرده اند را به دست آورند.

قالیباف بیان کرد: در راس خواسته های ملت ایران دفاع از اسلام و احیای مجدد اسلام و نظام اسلامی قرار دارد و همواره قرار بر این بوده و هست که با انقلاب اسلامی شاهد نظامی برآمده از مردم به ویژه مستضعفین و محرومین و توده های جامعه باشیم.

وی یادآور شد: قرار ما این بوده و هست که اسلام دل همه جامعه به ویژه جوانان را تسخیر کند و همه احساس کنند که این نظام و دولت متعلق به آنها است.

دوران جنگ بسیار خاص و ویژه بود

شهردار تهران یادآور شد: امروز علیرغم همه زحماتی که هر کس نسبت به توان خود برای نظام اسلامی انجام داده باز هم می بینیم به آن اهداف و مسیری که باید طی می کردیم نرسیده ایم و در برخی قسمت ها کوتاهی کرده ایم.

وی ادامه داد: البته بنده بر این باورم که دوران نورانی و یک قطعه از بهشت دفاع مقدس باید از سایر روزهای انقلاب جدا شود زیرا در آن زمان این ملت رشید دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرد.

وی بیان کرد: دوران جنگ بسیار خاص و ویژه بود زیرا اخلاص، برادری، شجاعت و مدیریت و مشارکت در میان ملت وجود داشت و امروز اگر به سراغ خانواده شهدا و عزیزان جانباز برویم متوجه می شویم که همه آنها از توده های مردم و از تمامی قشرهای مختلف، قومیت ها و ادیان گوناگون هستند.

وی تصریح کرد: از تمام روستاهایی که شاید اسم آن را هم تاکنون نشنیده ایم در دوران جنگ حضور یافته اند و با مشارکت و همدلی حماسه ای عظیم را با وحدت کلمه و ایستادگی خلق کردند.

شهردار تهران عنوان کرد: بهترین فرهنگ و الگوی مدیریتی در اداره کشور مربوط به دوران هشت سال دفاع مقدس است و لذا باید این مقطع زمانی با سایر روزهای انقلاب متمایز شود.

قالیباف عنوان کرد: امروز هرچه از زمان فاصله می گیریم مشاهده می کنیم که در برخی مواقع با فراز و نشیب هایی سیاست زدگی بر امورات مدیریتی در بخش های مختلف حاکم می شود و به نوعی شاهد فاصله گرفتن از فرهنگ و باورهای دینی که بر اساس آن انقلاب کرده ایم قرار داریم.

وی بیان کرد: در حال حاضر در مسیر انجام کارها، روحیه خدمت، کار و تلاش به سمت شعار زدگی و شعارگرایی به دور از حفظ کرامت ملت سوق یافته است.

خلاف قانون خلاف شرع است

وی با تاکید بر اینکه خلاف قانون خلاف شرع است، گفت: اکنون مشاهده می کنیم که شکستن قانون رواج یافته و از مسیر اصلی خود خارج شده است طوری که در بسیاری موارد به جای نگاه عقلانی به موضوعات با دیدگاه احساسی و شعارگونه به مقولات مختلف نگریسته می شود.

وی با اشاره به تنش ها و اختلاف های موجود در کشور گفت: امروز در شرایطی که مردم در مشقت و سختی به سر می برند دغدغه ما به جای اینکه متمرکز به خدمت و حل مشکل مردم شود به سمت موضوعات اختلافی و تنشی جهت یافته و این امر سزوار ملت نیست.

وی بیان کرد: هنگامی که در فضای تنش قرار داریم فرصتی برای خدمت کردن پیدا نمی شود و فرصت سوزی انجام می گیرد.

قالیباف تصریح کرد: اکنون به عنوان یک خدمتگزار واقعی و فرد برخاسته از توده های مردم به این موضوع اغرار کردم که بنده یک روستازاده هستم و در یک خانواده متوسط رو به ضعیف متولد شده ام.

وی با بیان این مطلب که بنده بر اساس وظیفه و تکلیف پا به میدان گذاشته ام و خود را متعلق به این مردم می دانم، افزود: اکنون در این شرایط حساس که نقطه عطفی برای آغاز حماسه سیاسی است باید تغییر جدی در مسیر مدیریت کشور و سامان دادن به مشکلات در عرصه های مختلف انجام داد.

وی افزود: بنده در راستای جایگزینی آرامش و ثبات در جامعه به جای تنش و اختلاف و جای گزینی محبت و برادری به جای کینه ورزی و دشمنی و حرکت کردن به سمت عمل گرایی به جای شعار، رفتار صادقانه و خالصانه به مردم، توجه به قانون مداری، جلوگیری از بی تدبیری و توجه به خردجمعی و استفاده از همه ظرفیت های کشور پا به میدان گذاشته ام.

رسیدگی به موضوع چالش آفرین اشتغال

شهردار تهران بیان کرد: آمده ام تا به لطف خدا و همت مردم با کوله باری از تجربه و بیش از 30 سال سابقه خدمتگزاری در عرصه های مختلف تلاش کنم تا به آن قرارهایی که با شهدا داشتم پایبند بمانم و بتوانم با کمک مردم، ایرانی را بسازم که در بستر آن اسلام راستین و اهداف انقلاب اسلامی قرار دارد.

وی با بیان اینکه محرومین و مستضعفین و توده های مردم باید احساس کنند که دیده می شوند و در این حکومت جای دارند و حرف آنان شنیده می شود، افزود: ملت نظام اسلامی باید احساس کنند که برای جوانان کشور برنامه وجود دارد و وضعیت اقتصادی که امروز غیرقابل قبول است با کمک این جوان ها به آرامش برسد.

شهردار تهران بیان کرد: در حال حاضر معیشت و مسائل گرانی و موضوع چالش آفرین اشتغال و بیکاری دغدغه تمام خانواده ها است و باید به تمام این مقولات رسیدگی کرد.

وی یادآور شد: امروز بیش از 90 درصد مراجعاتی که در کوچه و خیابان به بنده می شود موضوع کار و اشتغال است و امروز به سرعت باید این موضوع سامان یابد.

قالیباف گفت: اکنون ضروری است که با تبعیت از رهبری با فقر و فساد و تبعیض مقابله شود و مدیریت را با صداقت و صمیمیت توام کرد.

بی توجهی به حقوق ملت

وی با بیان این مطلب که امروز حقوق ملت یکی از اشکالاتی است که کشور با آن مواجه است، افزود: در قانون اساسی یکی از حقوق ملت این است که هتک حرمت محکومین و زندانیان مترود است اما متاسفانه آنقدر بر روی قانون پا گذاشته می شود که فردی در حالی که نه متهم و نه محکوم است مورد هتک حرمت قرار می گیرد.

قالیباف یادآور شد: ما در توجه به حقوق ملت بی توجه هستیم و در این راستا باید حقوق و حق حقیقی آنان داده شود.

وی در خصوص قانون مداری نیز بیان کرد: هنگامی که با قبول قانون اساسی وارد میدان شدیم باید تلاش کنیم در جهت تامین منابع حداکثری با هر گرایش و قومیتی اقدام کرده و کشور را از فضای سیاست زدگی و تنش و اضطراب به سمت کار، فعالیت، تلاش و مدیریت جهادی به منظور رسیدن به آرامش و آسایش در سراسر کشور سوق دهیم تا فرصت رشد و تعالی در عرصه های مختلف ایجاد شود.