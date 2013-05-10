به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر صادقی، دروازه‌بان نیمکت‌نشین تیم سپاهان که از ابتدای نیم‌فصل جاری آنچنان در ترکیب تیم سپاهان بازی نکرد، پس از تساوی سپاهان مقابل آلومینیوم هرمزگان در مورد ماندن در سپاهان اظهار داشت: مطمئن باشید که من فصل آینده قطعا در سپاهان نمی‌مانم و از این تیم جدا می‌شوم.

وی در مورد پیشنهاداتش برای فصل آینده و اینکه قرار است به چه تیمی برود، تصریح کرد: برای فصل آینده پیشنهاداتی دارم اما فعلا حرفی در مورد آن نمی‌زنم و ترجیح می‌دهم نگویم که کدام تیم‌ها برای فصل آینده با من مذاکره کرده‌ند.

دروازه‌بان سپاهان اضافه کرد: با این حال قطعا در تیم سپاهان نمی‌مانم و برای فصل آینده اما هر جایی بشود می‌روم تا در این تیم نمانم.

سپاهان عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و در بازی هفته آخر لیگ برتر مقابل آلومینیوم هرمزگان به تساوی دو بر دو دست یافت.