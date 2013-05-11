قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل در قزوین راه اندازی می شود

تورج گواهی در حاشیه برگزاری همایش پدافند غیرعامل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مبحث 21 مقررات ملی ساختمان مربوط به پدافند غیرعامل است که متاسفانه در دانشگاه های ما تدریس نمی شود و مهندسانی که از دانشگاهها فارغ التحصیل شده اند در رشته های مختلف آشنایی زیادی با الزامات فنی این حوزه را ندارند.

وی افزود: هر چند در این بخش هم محدودیت هایی داریم و در دانش پدافند غیرعامل در حوزه های تخصصی آموزش مهندسین در حوزه پدافند غیرعامل از مهمترین چالشهای ما و از اولویت های اولیه است که برگزاری همایش های تخصصی نیز در چارچوب این موضوع برنامه ریزی شده است.

گواهی بیان کرد: تحقیق و پژوهش از چالشهای بعدی است و با توجه به تحریمی که در این حوزه اعمال شده زمینه دسترسی به دانش و فن آوریهای پدافند غیرعامل در کشور محدود شده است.

معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور یادآور شد: کاهش آسیب پذیری زیرساخت های کشور که توسط مهندسان احداث می شود هدف اصلی برنامه های این سازمان است زیرا در بخش سرمایه انسانی حفاظت از جان انسانها و هم سرمایه مادی دارایی ها در این حوزه تعریف می شود که در پدافند غیرعامل پیش بینی شده است.

وی در خصوص اهمیت راه اندازی قرارگاه سایبری اظهارداشت: قرارگاه سایبری کلیه زیرساخت های سایبری استانها را فرماندهی و مدیریت می کند و برای پیشگیری در مقابل تهاجم سایبری که از یک سال گذشته توسط دشمنان شروع شده به صورت سازمان یافته و دولتی از طریق کشورهای متخاصم انجام می شود تا به ما آسیب برسانند اقدامات پیش گیرانه و دفاعی را طراحی کرده ایم.

این مسئول یادآورشد: پیش بینی می شود که حملات سایبری امسال نیز شدت بیشتری پیدا کند که در این حمله زیرساخت های کشور را دشمنان هدف گرفته اند و می خواهند با مختل کردن سیستم اداره کشور ایجاد نارضایتی کنند.

گواهی بیان کرد: حمله سایبری به حوزه بانکی کشور در سال گذشته در همین راستا صورت گرفت اما راههای خنثی کردن این حملات را فراگرفته ایم و با آن بخوبی مقابله خواهیم کرد.

وی افزود: هر چند در حوزه آزمایشگاهی نیز تحریم هستیم و در تامین آزمایشگاه ضربه و نفوذ آزمایشگاه انفجار با مشکلات خرید تجهیزات روبرو هستیم ولی خوشبختانه اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته و با استفاده از توانمندیهای داخلی بخشی از این آزمایشگاه ها راه اندازی شده است.

گواهی یادآورشد: سه قرارگاه سایبری، زیستی و هسته ای در کشور تشکیل شده و در قرارگاه کشوری و استانی متناسب با وجود زیرساخت در هر استان نسبت به تاسیس قرارگاه سایبری در اکثر استانها اقدام کرده ایم.

راه اندازی قرارگاه زیستی در قزوین

این مسئول بیان کرد: با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های استان قزوین به عنوان قطب زیستی کشور بزودی قرارگاه زیستی در این استان تشکیل خواهد شد.



وی ضرورت مشارکت سازمانهای نظام مهندسی سراسر کشور در حوزه پدافند غیرعامل را در شرایط کنونی ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه مصمم هستیم تا سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها بصورت گسترده در این حوزه ورود کنند تفاهم نامه ای بین سازمان های پدافند غیرعامل و نظام مهندسی کشور و نمایندگی استانها منعقد خواهیم کرد تا برنامه های مدونی را اجرایی کنیم.

گواهی اظهارداشت: با توجه به عملکرد خوب نظام مهندسی ساختمان استان قزوین شرایط خوبی برای اجرای طرح در قزوین مشاهده شد و امیدواریم امضاء تفاهم نامه پدافند غیرعامل بتواند با موفقیت در این استان اجرا شود تا بتوانیم بتدریج آن را در سراسر استانها نیز اجرایی کنیم.

وی اضافه کرد: طرح‌ و برنامه ‌ریزی‌های کلان دفاعی، امری ضروری و حیاتی است و ما را بر آن می‌دارد که با شناخت دقیق عوامل و مولفه‌های دفاع غیرعامل و به کار بستن مکانیسم‌های مناسب بتوانیم امنیت را در این بخش هر چند نسبی، برای کشور فراهم کنیم.

این مسئول بیان کرد: با توجه به شرايط استراتژیک کشورمان و نيز قرارگرفتن در معرض انواع بحرانها و سوانح طبيعي، ضرورت ايجاد آمادگي پيش از بحران و مديريت مناسب در زمان وقوع بحران بسيار حائز اهميت است.

گواهی درخصوص مهمترین اهداف پدافند غیرعامل نیز گفت: کاهش قابلیت‌ و توانایی سامانه‌های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف ‌گیری تسلیحات آفندی دشمن، بالا بردن قابلیت‌ بقا، استمرار عملیات و فعالیت‌های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ از مهمترین اهداف پدافند غیرعامل است.

وی همچنین تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، در برابر تهدیدات و عملیات دشمن، سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن، صرفه جویی در هزینه‌های تسلیحاتی و نیروی انسانی، فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی، افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروی خودی در برابر تهاجم دشمن، حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه‌های ملی و تمامیت ارضی،

امنیت ملی و استقلال کشور از دیگر دستاوردهای اجرای پدافند غیرعامل در کشور ذکر کرد.

پدافند غيرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه‌اي كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌شود و بطور کلي شامل استتار، اختفاء، پوشش، فريب، تفرقه و پراکندگي، استحکامات و سازه‌هاي امن و اعلام خبراست.

سابقه اجرای دفاع غيرعامل در ايران چندان طولانی نبوده و وقوع سوانح طبيعي مانند سيل، زلزله و حريق و از بين رفتن بسياري از مراکز حساس زيربنايي و بعضا شريانهاي حياتي نشان داده است که باید برای ایمن کردن نقاط حساس در مواقع لزوم آموزش و اقدامات لازم انجام شود که اجرای همایش های تخصصی و امضاء تفاهم نامه ها گامی ارزشمند در جدی گرفتن این موضوع در کشور است.