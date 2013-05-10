ایجاد آکادمی نیاز اصلي ورزش در كردستان/ افراد تحصيل كرده بازي براي رساندن ورزش كردستان به توسعه توانا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران بعد از ظهر جمعه در مراسم آغاز فعالت آکادمی تربیت بدنی و علوم ورزشی اظهار داشت: راه اندازی آكادمی گامی موثر در راستای توسعه ورزش با شیوه های علمی است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون آکادمی ورزشی در هیچ استانی اجرا نشده است، افزود: باید با برنامه ریزی مناسب و استفاده از کارشناسان ورزشی و علمی آکادمی در کردستان به بهترین شکل اجرا و به صورت الگو باری دیگر استان ها باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: دانشگاه باید ارتباط نزدیکی با جامعه ورزشی داشته باشد و این تعامل می تواند در توسعه ورزش به شیوه ای علمی موثر باشد.

تیشه گران در ادامه اين نشست یادآور شد: آکادمی باید با توجه به شاخص های علمی و فنی ، موقعیت استان و نیاز ورزشکاران برنامه ای جامع و کامل را ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه آکادمی بازوان توانمند ورزش هستند، ادامه داد: انتظار می رود با راه اندازی آکادمی در آینده نزدک شاهد تحول عظیمی در ورزش استان باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: اجرایی برنامه های آکادمی ورزشی یکی از اولویت های کاری است و اداره کل ورزش و جوانان از هیچ حمایتی در راستای اجرایی این برنامه ها کوتاهی نمی کند.