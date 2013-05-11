شهر تاريخي "كنه رو"؛ روایتی از آثار ناشناخته در دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، شهر تاريخي "كنه رو" به اواخر دوران ساساني تعلق دارد که در 17 كيلومتري غرب شهر دهلران، سه كيلومتري شمال شرقي روستاي دول منيري واقع شده است.

كن به زبان محلي معني دره مي دهد و پسوند (رو) به معني رفتن است و آثار ساخت و سازها و حجم آوار مصالح به صورت گسترده در اين مكان به خوبي قابل مشاهده است.

فر ج فاضلی کارشناس ارشد باستان شناسی در خصوص این شهر به خبرنگار مهر گفت: شهر تاريخي کنه رو حدود 20 هكتار وسعت دارد و طول تقريبي آن 500 متر و عرض آن از 400 متر بیشتر است.



وی اظهار داشت: در اين شهر بقاياي اتاقهاي متعددي با اندازه هاي مختلف ديده مي شوند كه ضخامت ديوارهاي آنها در حدود 70 سانتي متر است.

این کارشناس ارشد باستان شناسی افزود: نمای اتاقهای موجود داراي طاقهاي هلالي شكل هستند و ارتفاع ديوارها در سالمترين بخشها تا يك متر می رسد .

وی بیان داشت: رودخانه فصلي از ميان شهر گذشته شهر را به دو قسمت شرقي –غربي تبديل كرده است که حجم قسمت شرقي شهر از قسمت غربي بيشتر است که ساکنین شهر برای رفت آمد یک پل روی رودخانه نسب کرده اند که هنوز بقاياي پلي بر روي اين رودخانه قابل مشاهده است.

این کارشناس ارشد باستان شناسی بیان داشت: مصالح به كار برده در ساخت اين شهر قلوه سنگ و ملات گچ است چرا که هنوز بقایای سنگ به طور فراوان در خود شهر يافت مي شود ولي گچ

مورد استفاده شده از محيط اطراف به اين مكان انتقال داده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به نوع مصالح، شيوه اجراي طاقها، مطالعه نقشه بررسي سطحي سفالهاي و مقايسه با ساير آثار ديگر ، اين شهر تاريخي متعلق به اواخر دوران ساساني است كه در دوران اسلامي هم به حيات خود ادامه داده است.

فاضلی اظهار داشت: شاید یکی از مهمترين دلايل شكل گيري این شهر وجود چشمه اي آب شيرين در 300 متري شمال آن بوده كه در سالهاي اخير خشك شده و از طرفی دیگر وجود موانع طبيعي كوههاي نسبتا مرتفع در اطراف شهر كه باعث بوجود آمدن حصاري به دور آن شده اند، بوده است.

کارشناس ارشد باستان شناسی گفت: باتوجه به نزدیکی شهر کنه رو به قلعه اشکم گاو این احتمال وجود دارد که قلعه اشکم گاو به عنوان محافظ و دیده بان این شهر بوده است.