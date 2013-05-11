به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی "هفت" جمعه 20 اردیبهشت ماه به نقد و بررسی فیلم سینمایی "رسوایی" با حضور مسعود ده‌نمکی کارگردان فیلم و همچنین رامین شریف زاده، حسین معززی‌نیا و حجت‌الاسلام کریمان مجد به عنوان منتقد و کارشناسان برنامه اختصاص داشت. گفتگو با سیامک اطلسی بازیگر و دوبلور پیشکسوت سینمای ایران نیز از دیگر بخش های برنامه شب گذشته بود.

نامزدهای ریاست جمهوری در مورد امور فرهنگی به شعار دادن بسنده نکنند

در ابتدای برنامه محمود گبرلو مجری و سردبیر برنامه با اشاره به اظهارات این روزهای نامزدهای انتخابات در مورد امور فرهنگی گفت: باید به این نکته توجه کرد که سینمای ایران و سینماگران ایرانی در طول این سالها زحمت فراوانی کشیده اند تا به جایگاه امروزیشان دست یابند بنابراین بهتر است نامزدهای انتخابات فقط در مورد امور فرهنگی و سینما شعار ندهند.

وی ادامه داد: چون هنرمندان ما بسیاری از مسائل را می فهمند و جلوتر از زمانه خود حرکت می کنند ای کاش این افراد فکر کنند که در طول این سال‌ها برای سینمای ایران چه کرده اند و عملکردشان چه بوده است. این دوستان باید بدانند که هنرمندان سینما توقعاتی دارند و نیازمند درک شدن هستند. این مسئله نیز بدون گفتگو و تعامل میسر نمی شود.

آمار فروش فیلم ها، رویدادهای سینمایی هفته و آیتم پلان صنوف بخش های ابتدایی برنامه شب گذشته بودند که در بخش آیتم صنوف گزارشگر هفت به سراغ چهره پردازان سینما رفته و نظرات گریمورهایی را چون نوید فرح مرزی، محمدرضا قومیف جلاالدین معیریان، بیژن محتشم و مهین نویدی را درباره جایگاه چهره پردازی در سینمای ایران جویا شده بود.

در ادامه سیامک اطلسی بازیگر، کارگردان و دوبلور قدیمی سینما مهمان برنامه شد. اطلسی در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به اینکه برای اولین بار با فیلم "مردان خشن" به کارگردانی صابر رهبر در سال 1350 وارد سینما شده است درباره دیگر فعالیتهایش گفت: من دوبله را از سال 42 و همزمان با تاسیس سندیکای دوبله در ایران آغاز کردم.

پایین بودن دستمزدها مشکل اساسی دوبله در ایران است

وی ادامه داد: دوبله برای من یک کلاس درس بوده است و هرچه دارم از دوبله دارم. اما متاسفانه در طول سال های گذشته دیگر فیلمی برای دوبله وجود ندارد و بیشتر دوبلورها در شبکه یک مستقر شده اند. دستمزد دوبلورها هم حدود 5- 6 سال است که نسبت به تورمی که وجود دارد تغییری نکرده است. چند سال قبل قرار بر این شد که به دوبلورهای قدیمی بالای 60 سال مبلغی بابت سپاس تعلق گیرد که عزت الله ضرغامی نیز با این مورد موافقت کرد.

بازیگر "پدر سالار" ادامه داد: اما متاسفانه بعد از اهدای این هدیه به چند دوبلور قدیمی بقیه دوبلورهای پیشکسوت مشمول زمان شدند و این طرح پیگیری نشد. اگر این جایزه سپاس اهدا شود جوانان ما انگیزه فعالیت بیشتری در عرصه دوبله پیدا می کنند. من معتاد به دوبله هستم و از طریق دوبله نیز وارد سینما شدم بنابراین دوبله برایم اهمیت ویژه ای دارد و دوست دارم جوانانی که وارد این حرفه شده اند نیز انگیزه فعالیت داشته باشند.

متخصص ها در سینمای امروز ایران جایگاهی ندارند

وی با اشاره به همکاری اش در فیلم "آن سوی آتش" کیانوش عیاری گفت: همکاری با عیاری و بازی در این فیلم بهترین تجربه بازیگری ام بوده است. این فیلم در شرایط بسیاری سختی و در زمان جنگ تولید شد به صورتی که ما مجبور بودیم در یک برداشت هر پلان از فیلم را فیلمبرداری کنیم.

وی با اشاره به حضورش در عرصه کارگردانی سینما با دستیاری در سریالی به کارگردانی کیومرث پوراحمد گفت: متاسفانه در طول این سال‌ها به خاطر مشکلاتی که در سینما وجود دارد و همچنین کمبود سرمایه‌گذار نتوانستم به سراغ فیلمسازی بروم. در حال حاضر افرادی در سینما مشغول به کار هستند که عضو هیچ صنفی به حساب نمی آیند و شناختی هم از سینما ندارند. این روزها رفاقت و پارتی بازی جایگزین تخصص شده است و حتی بازیگران نیز امنیتی برای حضور در سینما ندارند.

بخش بعدی برنامه به آیتم سکانس دیروز اختصاص داشت که در این بخش قسمت‌هایی از فیلم و پشت صحنه "شب حادثه" به کارگردانی سیروس الوند که در سال 1367 ساخته شده است، پخش شد. آیتم گزارش تولید نیز به پخش پشت صحنه فیلم سینمایی "5 ستاره" به کارگردانی مهشید افشارزاده پرداخت.

بخش نقل قول های هفته نیز به صحبت‌های امیر حسین علم الهدی، محمد مهدی عسگر پور، محمد علی باشه آهنگر، مسعود ده نمکی، حبیب احمدزاده، هارون یاشایایی، مسعود جعفری جوزانی، سید احمد میرعلایی، رضا میر کریمی، احمد نجفی، ویشکا آسایش و... اشاره داشت که در طول هفته گذشته در رسانه ها مطرح شده بود.

نقد فیلم سینمایی"رسوایی" به کارگردانی مسعود ده نمکی بخش پایاینی برنامه شب گذشته بود. در این میزگرد علاوه بر کارگردان رامین شریف زاده و حسین معززی نیا به عنوان منتقد و حجت الاسلام کریمان مجد به عنوان کارشناس مذهبی حضور داشتند.

ده نمکی در آثارش تنها به طرح مضامین مد نظرش می پردازد

رامین شریف زاده در ابتدای بحث با ارایه تحلیلی از روند سینمای ایران از بعد از انقلاب تا امروز "رسوایی" را نمونه کامل فیلمی دانست که به دغدغه های مردم می پردازد.

معززی نیا نیز درباره فیلم گفت: نقد در مورد فیلم های ده نمکی از" اخراجی ها" تا "رسوایی" کارکرد زیادی ندارد. وی فیلمهایش را در شکل بیانی که مد نظرش است می گنجاند. این سلیقه واحد از زمانی که وی در مطبوعات فعال بوده تا امروز که فیلمساز شده است ادامه داشته است. نگاه ده نمکی نگاهی مضمون گرا است.

وی ادامه داد: در فیلم های ده نمکی حتی روند پیشبرد سکانس ها و نام افراد در جهت مضمون مورد نظر وی است. این مضمون به صورتی تصویر می شود که برای مردم از هر قشری که باشند قابل فهم است. این یک شکل خاص از فیلمسازی است که صرفا بیانه ای را مطرح می کند که دیدگاه خود ده نمکی است.

در ادامه حجت الاسلام مجد درباره روحانی مطرح شده در این فیلم گفت: روحانی که در "رسوایی" می بینیم سه مشخصه اصلی دارد؛ اول کار کردن شبانه وی و تامین معاشش از طریق کارگری است. شاخصه دیگر غیب گویی وی است که فارغ از تیزهوشی و زیرکی این روحانی مطرح می شود و شاخصه سوم نیز عدم استفاده وی از هدایا و دستمزدی است که در روضه ها به وی می دهند.

روحانی "رسوایی" عملکرد بسیاری از روحانیون در جامعه را نفی می کند

وی ادامه داد: روحانی که ده نمکی معرفی می کند فقط روحانی است که در فیلم وی معرفی می شود و کارکرد بیرونی ندارد. این امر باعث بدبین شدن مردم نسبت به طیف های مختلف روحانی می شود. روحانی ده نمکی روحانی خوبی است اما در لایه های زیرین بسیاری از روحانیون را نفی می کند. چون این نوع معیشت را الگو قرار داده و به همه روحانیون تعمیم می دهد.

ده نمکی در توضیح این موارد گفت: من به سینما به عنوان یک هدف نگاه نمی کنم بلکه سینما را ظرف مناسبی برای بیان برخی مفاهیم می‌دانم و معتقدم که باید طوری حرف بزنم که مردم بفهمند. این مسئله برای من یک الگو است. این مسئله که این روزها مد شده و می گویند هر فیلمی که فروش خوبی داشت فیلم عامه پسند است درست نیست و این پز را هم قبول ندارم که اگر فیلمی نفروخت فیلم مهم و خوبی است. "رسوایی " با فروش خوبی که داشته بیش از 15 – 10 میلیون مخاطب را به سینما کشانده است. بحران سینمای ما مسئله مخاطب است و باید به آن توجه کرد.

حمایت ده نمکی از حجت الاسلام ابوترابی

ده نمکی عنوان کرد: مسئله ای که در فیلم با عنوان غیب گویی مطرح می شود در عالم دین به کرامات تعبیر شده است. ما روحانی مثل حاج آقا ابوترابی داریم که روزی فرد مستی را که تلو تلو می خورده در خیابان سوار می کند و او را تا خانه اش می رساند و این فرد بعد از پیاده شدن تازه می فهمد که او چه کسی بوده است.

وی توضیح داد: اینکه یک روحانی شب کار کند به هیچ عنوان عار نیست. شغل باربری در این فیلم با شناخت عمیقی از مقوله روحانیت و مفاهیم عرفانی انتخاب شده است.

در ادامه شریف زاده در جواب صحبتهای مجد گفت: پرداختن به جزئیات در یک فیلم نباید ما را از هدف اصلی فیلمساز دور کند. ده نمکی می خواهد به مفهومی بالاتر از مسئله غیب گویی اشاره کند. به نظر من در برخی مواقع تنها نمی توان با فقه جامعه را پیش برد بلکه باید از عقل و عشق هم بهره گرفت. روحانی فیلم صرفا با آموزه های فقهی با دختر برخورد نمی کند بلکه با عقل خود با وی روبرو می شود.

مجد در جواب گفت: صحبتهای شما کاملا مبانی فقهی را زیر سوال می برد.

شریف زاده پاسخ داد: منظور من این است که ما نباید فقط با بایدها و نبایدها در جامعه با مردم روبرو شویم. روحانی فیلم از زاویه محبت با دختر روبرو می شود.

ده نمکی در پاسخ عنوان کرد: فقط مسئله محبت مطرح نیست. حاج یوسف با مسائل فقهی هم با دختر روبرو می شود. او آبروی خودش را به خاطر مردم می فروشد تا به آبروی بالاتری دست یابد.

حجت الاسلام مجد در ادامه عنوان کرد: مردم در فیلم شما هیچ هویتی ندارند. ابتدا به حاج یوسف توهین می کنند و به او سنگ می زنند بعد پشت سرش نماز می خوانند. اگر روحانی طراز ما مراجع تقلید و مقام معظم رهبری هستند که من تا به حال هیچ کرامتی از آنها ندیده ام. در روایات ما آمده که دریافت وجه در ازای خواندن روضه امام حسین (ع) امری اولی است پش شما شناخت درستی از روحانیون نداشته‌اید.

ده‌نمکی: "رسوایی" تمجید از مقام روحانیت است نه هجو آن

ده‌نمکی در پایان متذکر شد: حاج یوسف از نفس خودش گذشته برای همین به کرامت رسیده است. من این کرامت را جزو خصلت‌های عالم ربانی می‌دانم مسئله‌ای که کمتر به زبان آورده می شود. هنر فیلم ‌"رسوایی" این است که قضاوت زودهنگام را تقبیح می کند. شما این مسایل را نمی بینید و تنها به نکته ای مثل کرامت می پردازید. من با روحانیت زندگی کردم و از آنها شناخت دارم. "رسوایی" تمجید از مقام روحانیت است نه هجو آن.

نظرسنجی برنامه نیز به طرح این سوال که کدام شاخصه فیلم "رسوایی" برای شما جذاب تر است اشاره داشت که در پایان برنامه گزینه نقد تظاهر و ریاکاری در جامعه و گزینه هیچکدام به ترتیب بیشترین رای را بدست آوردند.