درخواستهای سیستان و بلوچستانی ها از رئیس جمهور آینده/ از فرغون تا سهم خواهی خودروهای وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، اظهار نظرهای متفاوت و خواسته های مردم بنا بر نیاز های زندگی و امید هایشان به رییس جمهور آینده موجب شد تا با تعداد زیادی از شهروندان و اقشار مختلف استان در گفتگویی صمیمانه انتظارات آنها را از رییس جمهور اینده جویا شویم.

برنامه ریزی برای دانش آموختگان

وحید کریم زاده یکی فارغ اتحصیلان رشته کارشناسی ارشد در رشته باستان شناسی است که به شغل لاستیک فروشی در زاهدان اشتغال دارد.

وی می گوید: یکی از چالش های موجود در جامعه همین ناهماهنگی ها و عدم استفاده از نیروهای آموزش دیده است.

وی می افزاید: در حال حاضر مشاغل جامعه با تحصیلات و تخصص های افراد تناسب ندارد و جوانان مجبورند برای وارد شدن به زندگی به نخستین شغلی که در پیش روی آنها گذاشته می شود روی بیاورند.

وی ادامه می دهد: رییس جمهور باید برای جوانان و افراد تحصیلکرده برنامه داشته باشد نه اینکه یک جوان پس از هفت سال تحصیل و پرداخت هزینه تحصیل گزاف در جامعه رها شود و بعد از او بخواهیم تا تمامی جوانب یک شهروند سالم و آگاه را با بیکاری و بی پولی رعایت کند.

وی می گوید: برای بهره گیری از تحصیلاتم بسیاری از طرح های میراث فرهنگی را بررسی کردم اما برای کوچکترین طرح و فعالیت در این زمینه حداقل 100 میلیون تومان سرمایه لازم است.

بابک رحیمی نیز یکی از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی است که در این رابطه می گوید: سال 1378 در رشته زراعت فارغ التحصیل شدم و برای فعالیت در این رشته از سازمان جهاد کشاورزی درخواست زمین کردم.

وی گفت: این درخواست متاسفانه پس از 10 سال در سال 88 پاسخ داده شد و مقرر شد تا در قالب راه اندازی گلخانه در میرجاوه زمینی به اینجانب واگذار شود.

وی ادامه داد: در این رابطه فیلتر های زیادی را برای اجاره کردن این زمین گذراندم اما پس از معرفی به بانک عامل برای دریافت تسهیلات آنها درخواست 200 میلیون تومان وثیقه ملکی کردند.

وی که تاکنون موفق به تهیه وثیقه برای دریافت تسهیلات نشده است گفت: متاسفانه به جای بکارگیری افرادی نظیر من هر روز نامه تهدید آمیز می فرستند که اگر طرح را اجرا نکنی زمین را پس می گیریم!

وی تاکید می کند: رییس جمهور آینده هر که باشد باید به عنوان نماینده مردم به این نابسامانی ها رسیدگی کند.

باید ثروت عادلانه توزیع شود

محمد .س یکی از روزنامه نگارانی است که بیش از 8 سال در این حرفه فعالیت می کند وی اعتقاد دارد رییس جمهور باید عدالت خواه بوده و دررفع اختلاف طبقاتی در جامعه تلاش کند.

وی می افزاید: متاسفانه حقوق یک خبرنگار به عنوان شکل دهنده افکار عمومی در بهترین شرایط در استان از 300 هزار تومان تجاوز نمی کند این در حالیست که یک نگهبان پارک و یا راننده یک وانت بار بیش از یک میلیون تومان در ماه درآمد دارد.

وی می افزاید: رییس جمهور به افرادی که دارای خودروهای یک میلیارد تومانی هستند همان یارانه ای را پرداخت می کند که ما می گیریم و این به نظر من عدالت نیست.

وی می گوید: اگر رییس جمهور آینده ایران به دنبال توسعه کشور است باید میزان درآمد ها را متناسب با شغل های تاثیر گذار تعریف کند.

وی گفت: به طور مثال چرا باید به معلمان یا روزنامه نگاران پایین ترین دستمزد ها را پرداخت کنیم تا عده ای از سرمایه داران فکر کنند که با پول می توانند فرهنگ را در اختیار خود بگیرند؟

وی افزود: وقتی ذهن یک روزنامه نگار را به حل مشکلات معیشتی معطوف کنیم نتیجه اش همین می شود که به جای دغدغه فرهنگی و توسعه فرهنگ اکثر فعالان این رشته به دنبال آگهی و سرمایه داران راه بیفتند و آگهی دهندگان برای جامعه تعیین تکلیف کنند!

وی گفت: یک خبرنگار برای اطلاع رسانی هزاران کلمه را باید با هنرش بیامیزید و منتشر کند تا شاید پس انتشار 2 هزار تومان بابت آن مزد بگیرد اما یک دلال خودرو یا دلار هر شب میلیون ها تومان درآمد کسب می کند و این تعریف مناسبی از عدالت اجتماعی نیست.

ایران به تهران ختم نمی شود

حمزه ریگی یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان نیز در این رابطه گفت: متاسفانه تمامی امکانات زندگی و رفاهی در پایتخت ایران جمع شده است و تمامی ایرانیان برای استفاده از امکانات مدرن به خصوص مسئله درمان باید به تهران عزیمت کنند این در حالیست که اگر توزیع امکانات در کشور به طور عادلانه و مساوی باشد بسیاری از مردم حاضر به ترک دیار خود نخواهند بود و به طور حتم آبادانی و شکوفایی ایران سریع تر انجام می شود.

وی گفت: ما در استانی زندگی می کنیم که مردم هنوز آب خوردن ندارند و با گالن برای منازل خود آب می برند، هنوز باید در سرمای زمستان به دنبال گالن نفت باشیم و از همان چراغ های فتیله ای 50 سال پیش برای گرم شدن استفاده کنیم ! اگر رییس جمهوری نتواند نخستین امکانات زندگی را برای مردم این استان و دیگر نقاط محروم فراهم کند تنها رییس جمهور تهران است نه ایران!

وی اظهار داشت: باید از رییس جمهور پرسید سهم استان ما از درامد و یا سود خودرو های وارداتی که می گویند بیش از 2 هزار میلیارد تومان سود داشته است کجاست ؟ما که هنوز بعد از سی سال با گالن آب می آوریم و حتی بیمارستان قلب در استان نداریم سهممان از فروش نفت نفت کجاست؟

آنهایی که رییس جمهور را نمی شناسند

سبزه نارویی از جمله زنانی است که زبان فارسی را متوجه نمی شود و تنها به زبان بلوچی تکلم می کند.

وی بیش از 10 سال است که در حاشیه شهر زاهدان سکونت دارد. این زن 35 ساله هیچ اطلاعی از حال و هوای انتخابات ندارد و حتی نام رییس جمهور فعلی را نیز نمی داند.

وقتی از او در باره انتخابات می پرسیم با خنده می گوید کسی خوب است رییس باشد که به مردم نان بدهد.

او که همسرش به واسطه حمل نیم کلیو هروئین از سال 85 تا کنون در زندان زاهدان بسر می برد و بدون سرپرست مانده است می گوید: اگر رییس مملکت شوهرم را آزاد کند شاید بتوانم شکم این 5 بچه را سیر کنم.

البته او تقاضای دیگری هم دارد و آنهم صدور شناسنامه برای فرزندانش است.

وی می گوید: با اینکه شوهرم ایرانی است اما دفترچه ازدواج نداریم و فرزندانم نیز کاغذی ندارند برای همین مدرسه نمی روند و دولت به ما حقوق(یارانه) نمی دهد.

گل بی بی شیبک نیز یکی از زنان دیگر خود پرست درحاشیه شهر زاهدان است که از رییس جمهور آینده تقاضا دارد تا تکلیف او را روشن کند.

وی که تبعه کشور افغانستان است می گوید: همسرم ایرانی بود و به دلیل اینکه من شناسنامه ای نداشتم بعد از مرگ همسرم در ایران بلاتکلیف شدم.

وی گفت: بچه هایم شناسنامه دارند اما من هیچ مدرکی ندارم و هر روز به همین دلیل در کوچه و بازار بازداشت می شود و اورا به اردوگاه می برند.

وی می گوید: به دلیل نداشتن شناسنامه هیچ نقشی درتعیین رییس جمهور ندارم اما دوست دارم رییس جمهور در تعیین تکلیف من و دو دختر 11 ساله ام نقش داشته باشد و تکلیف آنها را روشن کند که بالاخره با وجود همسر ایرانی و دو دختر دارای شناسنامه من ایرانی ام یا خارجی؟

سعید براهویی یکی دیگر از حاشیه نشینانی است که به درستي نمي داند چند سال دارد زيرا شناسنامه اي براي او گرفته نشده است و سنش را از روي خواهر و برادرانش حدس مي زند.

دو تن از برادرانش داراي شناسنامه هستند اما وي هويتي ندارد ! وی كار در بازار را از هفت سال پيش در زاهدان با واكس زدن آغاز كرده است و تقريبا دو سال است كه به كار روزنامه فروشي روي آورده است.

پدر سعید فوت كرده است و او به همراه مادر و سه خواهر و برادرش در شير آباد زاهدان زندگي مي كنند.

او در خصوص تقاضایش از رییس جمهور آینده می گوید: قبلا از داخل كوچه يك لوله آب به صورت غیرقانونی به خانه آورده بوديم كه فهميدند و آن را جمع كردند براي همين مجبورم هر روز كه به خانه برمي گردم با گالن 20 ليتري از خونه همسايه ها براي مادرم آب بياورم .

او می گوید: ما تنها نياز به يك فرغون براي آوردن آب داريم و تقاضاي ديگري از رییس جمهور نداریم.

رییس جمهور نباید وام دار جریان ها باشد

پوریا ستاری یکی از اساتید دانشگاه پیام نور زاهدان در خصوص ویژگی ها و خواسته های خود از رییس جمهور می گوید: رییس جمهور نباید وام دار احزاب سیاسی و جناح های سیاسی باشد بلکه باید تنها خود را در خدمت مردم بداند.

وی دوری از سیاست زدگی را یکی از اصول نخستین برای هر رییس جمهوری می داند و می گوید: رییس جمهور آینده نباید پس از رسیدن به قدرت مدیرت ها را بین طرفداران و هوادارانش تقسیم کند و اصل شایسته سالاری را زیر پا بگذارد.

وی افزود: رییس جمهوری که بتواند بر نفس خود تسلط داشته و به هر گونه باند بازی پشت پا بزند به طور حتم موفق است و این مهمترین خواسته ما از رییس جمهور آبنده است.

وی با اشاره به رهنمود های مقام معظم رهبری افزود: رهبر انقلاب تمامی صفات یک رییس جمهور را بار ها از رسانه ها اعلام کردهاند و اگر رییس جمهور اینده صفات متذکر شده از طرف رهبری را دارا باشد و همواره به رهنمود های ایشان توجه داشته باشد بدون شک موفق خواهد بود.

رفع دغدغه معیشتی

علی راشکی یکی از کارکنان ادارت زاهدان نیز در این رابطه گفت: در حال حاضر تمام فکر و زندگی مردم و کارمندان دولت دردغدغه معیشتی و تامین مایحتاج زندگی معطوف شده است و طبیعی است که رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم در اولویت قرار دارد.

وی افزود: مردم به روسای جمهور اعتماد می کنند تا آنها شرایط مطلوب زندگی را برای مردم کشور فراهم کنند اما وقتی به این نیاز مردم پاسخ داده نشود طبیعی است که مردم نیز اعتمادشان از دولت سلب می شود.

وی گفت: با تعویض هر دولت به طور معمول تمامی کارمندان در ادارات جابجا می شوند و تمامی مدیران نیز جای خود را به مدیران دولت جدید می دهند که متاسفانه این اقدام تاکنون خسارات زیادی را به جامعه وارد کرده است.

وی افزود: رییس جمهور باید در راستای سند چشم اندازگام بردارد و سیاسست های مشخصی برای اینده داشته باشد نه اینکه تا آخرین لحظه صدارت خود به فکر عزل و انتصاب طرفدارانش باشد.

وی نبود امنیت شغلی در ادارات را یکی دیگر از مشکلاتی می داند که باید به دست رییس جمهور حل شود.

دولت آینده نیازبه اعتماد سازی دارد

مرتضی شیخ نیز با بیان اینکه علاوه بر تحریم ها مشکل دیگری با عنوان عدم تفاهم در بین مسئولان به مشکلات جامعه دامن زده است به مهر گفت: یکی از مشکلات داخلی که در حال حاضر گریبانگیر ملت و مسئولان شده است لجبازی و عدم تفاهم بین مسئولان است.

وی گفت: رییس جمهور آینده باید دارای قدرت اعتماد سازی در بین مردم و مسئولان باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه لجبازی و اخلال در کار یکدیگر در بین مسئولان یکی از مشکلاتی است که از تحریم ضررش بیشتر است.

وی گفت: باید به سمتی حرکت کرد که همه کارشناسان و نخبگان ایران را بتوان برای توسعه کشور بسیج کرد و از آنها بهره گرفت نه اینکه عده ای را کنار زد تعدادی را بیکار کرد و عده ای را نیز به دست فراموشی سپرد!

وی ادامه داد: بروز اختلاف در بین مسئولان و استفاده از کلماتی مانند بگم بگم تنها جامعه و روحیه ملت را تضعیف می کند و همه را در حال شوک و ابهام قرارمی دهد.

وی اظهار داشت: یکی از سیاست های استکبار همین ایجاد ابهام و منفعل ساختن اقتصاد ایران است که متاسفانه هر چند وقت یک بار با اظهار نظر های غیر کارشناسی و اختلافات مسئولان بر سر اقتصاد، بازار را به تعطیلی می کشاند و ناخواسته آب به اسیاب دشمن می ریزیم.

مردم کار می خواهند

امین الله صیاد یکی از صیادان منطقه سیستان و دارای شش فرزند است که تنها خواسته اش از رییس جمهور آینده کار است.

وی می گوید: مردم سیستان و بلوچستان بر خلاف تصور مردم شهر های دیگر قاچاقچی نیستند بلکه بیکار هستند.

وی که در سال های نه چندان دور به کار صید و صیادی در دریاچه هامون اشتغال داشته است می گوید: هامون خشک است و ما بیکار. وی ادامه می دهد تا موقعی که مرز باز بود بنزین می فروختیم و یک لقمه نان برای زن و بچه تا شب جور می کردیم، گاهی هم ضبط دست دوم از افغانستان برای فروش به زاهدان می بردیم اما از موقعی که به خاطر حمل کالای قاچاق 200 هزار تومان جریمه شدم مجبورم کارگری کنم.

وی ادامه می دهد: زمستان وضع کار خراب است و کارگر را سر کار نمی برند.

وی اظهار می کند با اینکه ماهیانه 350 هزار تومان یارانه می گیریم اما این مقدار پول روزی سه قرص نان و یک کیسه سیب زمینی هم نمی شود.

این شهروند می گوید: چهار فرزندم دیپلم دارند و بیکار و تنها دو نفر از آنها به کارگری تن می دهد.

وی می گوید: رییس جمهور باید این بچه ها را مثل فرزندان خودش بداند و به فکر این باشد که این جوان ها چطور باید شکمشان را سیر کنند و چه طوری ازدواج کرده و در این مملکت زندگی کنند؟

وی بیان می کند: 5 میلیون تومان بابت اشتغالزایی وام می دهند اما این مبلغ هزینه جواز اتحادیه و یخچال یک مغازه خوارو بار فروشی هم نمی شود و بدتر از همه در خانواده هایی که کارمندی وجود ندارد چگونه می توان همین وام را دریافت کرد؟ من فکر می کنم به جای دادن کار به مردم آنها را سر کار گذاشتند.

حرکت درآوردن چرخ صنعت

خدانظر جدگال نیز یکی از صاحبان لنچ های صیادی در جنوب استان نیز می گوید: بیش از یک سال است که وضعیت صیادی خراب است و بسیاری از کارگرانی که در بندر به صورت روز مزد کار می کردند از کار بیکار شدند.

وی گفت: کارخانجات تن ماهی تولیداتشان را پایین آورده اند و حتی کارخانه ها را تعطیل کرده اند و ماهی نمی خرند. قیمت لوازم صیادی بالا رفته است و نگهداری لنچ هزینه هایش سرسام آور شده است.

وی اظهارداشت: بیش از 2 میلیارد تومان سرمایه ام را روی آب انداخته ام و یک سال است که زانوی غم بغل کرده ایم آیا مشکلات ما به خود ما بر می گردد یا به رییس جمهور که باید برنامه درستی برای اقتصاد منطقه داشته باشد؟

وی گفت: خیلی از شهرستانی ها می گویند پولت را در بانک بگذار و سودش را بگیر اما مردم سیستان و بلوچستان از بیکاری ننگ دارند و این سود را جایز نمی دانند.

این شهروند سیستان و بلوچستانی افزود: اگر همین چرخ لنگان صنعت در بخش صیادی را هم بچرخانند تعداد زیادی از خانواده ها به نان می رسند اما اقتصاد بیمار چرخ این صنعت را از حرکت انداخته است.

وی گفت: تعداد زیادی از جوانان چابهاری در حال حاضر بیکار هستند و متاسفانه صنعت و کارخانه ای در این منطقه وجود ندارد تا آنها را به سمت آن هدایت کرد.

وی گفت: طبیعی است جوانی که دانشگاه رفته و فوق لیسانس گرفته حاضر نیست بر روی لنچ کار کند و متاسفانه هیچ اداره ای هم اگر با مدیر ارتباط و یا رابطه ای نداشته باشی فرزندت را به کار نمی گیرد.

وی اظهار می کند: به طور حتم این مشکلات به مردم برنمی گردد و مستقیم متوجه شخص رییس جمهور است که برای جوانان برنامه ای نداشته است.

زندمانی به جای زندگانی

آناهیتا قاسمی نیز یکی از بانوان خانه دار زاهدانی که از گرانی و قیمت های کاذب بازار به تنگ آمده است در این رابطه می گوید: در زمان جنگ تحمیلی مردم از نظر تامین مایحتاج اساسی در مضیقه بودند و با کمترین امکانات و بدون هیچ اعتراضی از آرمان های انقلاب دفاع کردند اما حالا که به گفته دولتمردان کشور در مسیر توسعه قرار گرفته تحمل این وضعیت قابل درک و تحمل نیست.

وی می افزاید: افزایش قیمت ها موجب هراس خانواده ها و جوانان به ازدواج شده است و دیگر هیچ خانواده ای به داشتن بیش از یک یا دو فرزند فکر نمی کند و این مسئله علاوه بر اینکه جمعیت کشور را پیر خواهد کرد سن امید به زندگی را نیز کاهش می دهد.

وی می افزاید: تمامی فکر و ذهن خانواده ها امروز به معیشت معطوف شده و متاسفانه معنویت انسان ها در خلال این مشکل در حال فراموشی است و این مسئله در شان تمدن ایران نیست.

وی ادامه می دهد: پرخاشگری، بی نزاکتی و بی احترامی موجود در جامعه بیشتر ریشه در مسایل و مشکلات معیشتی و بیکاری دارد و این روزها زندگانی جای خود را به زندمانی داده است.

گزارش: بابک رحیمیان