جامعه پذیرنده معتادان ترک کننده باشد/ ضعف فرهنگ پیشگیری از اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها معتادی که با تلاش و اراده خود اقدام به ترک مواد مخدر کرده است و چند ماه و سالی که دود و مواد مخدر را کنار گذاشته است ولی هنوز جامعه و حتی خانواده ها پذیرنده این افراد نیستند، برخی مواقع همین بی توجهی ها سبب بازگشت دوباره فرد به سمت اعتیاد شده است.

باید فرهنگ سازی و آگاهی در سطح جامعه برای پیشگیری از اعتیاد به قدری زیاد باشد که با وجود دسترسی به مواد مخدر در سطح جامعه، هیچ فردی به سمت آن نرود، این امر فقط زمانی اتفاق می افتد که دستگاه های مربوطه به ویژه مسئولان استان و دستگاه های فرهنگی به این مقوله توجه ویژه ای داشته باشند.

نتیجه بی توجهی به فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و آگاه سازی شهروندان از این معضل خانمان سوز، سبب افزایش جرم و جنایت و سرقت های خرد در سطح جامعه می شود.

جامعه و خانواده فضای مناسبی را برای معتادان در حال ترک فراهم کنند

وابستگی جسمی طی یک ماه رفع می شود ولی وابستگی روحی که مهمترین بخش ترک اعتیاد است بدون روان درمانی بهبود نمی یابد و بی توجهی به این نکته، علت اصلی شکست درمان در کمپ هاست.

برای درمان اعتیاد، غیر از خود فرد باید عوامل مختلفی چون خانواده، شغل، دوستان، محیط زندگی و کار و روابط عاطفی... اصلاح شود و غفلت از هر عامل، منجر به شکست درمان خواهد شد. همکاری مستمر و ارتباط بیمار، کلینیک و خانواده درصد موفقیت بیمار را در حفظ پاکی به حداکثر می رساند.

نکته مهم دیگر اینکه پاک شدن از مواد خیلی دشوار نیست بلکه پاک ماندن سخت است و اینجاست که طی ماه و سال اول پس از سم زدایی، اختلاف بیماران موفق از بقیه مشخص می شود. بیماران با اراده و پشتکار عالی که خانواده ای دلسوز و خستگی ناپذیر دارند و به دستورات و توصیه های کارشناسان کلینیک عمل کرده و در کلاسهای روان درمانی انفرادی و گروهی شرکت کرده و تستهای دوره ای داده و ارتباطشان را با کلینیک قطع نمی کنند، بی شک موفق خواهند شد.

دقیقاً در نقطه مقابل آنها، بیماران ناموفقند که اراده و پشتکار کافی در مقابله با وسوسه مصرف نداشته یا بدلیل غرور کاذب ارتباط خود را با کلینیک قطع کرده و در کلاسها و تست ها شرکت نکرده و یا خانواده ای نا آرام و متشنج داشته اند که بیشتر انرژی فرد بجای درمان صرف جروبحث و نزاع شده است یا اینکه به ارتباط با دوستان نا پاک قبلی ادامه داده و به توصیه های کارشناسان کلینیک توجه نکرده اند.

این افرادند که بجای قبول مسئولیت اعمالشان، تلاش می کنند علت شکست خویش را بر عهده دیگران انداخته و از بار مسئولیت رفتارشان شانه خالی می کنند.

حفظ پاکی فقط در آرامش محیط منزل مقدور است به یاد داشته باشید که هرگز فرد را معتاد خطاب نکنید بلکه وی را وابسته بدانید.

جامعه و خانواده یاری گر فرد معتاد ترک کننده باید باشد

استاد دانشگاه و پزشک متخصص استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بر خلاف تصور قبلی که شرط موفقیت بیمار در درمان، خواستن فرد بیمار بود ولی این واقعیت برای مواد محرک مانند شیشه صادق نیست به دلیل اینکه بیمار وابسته به شیشه قوای منطقی و عقلانی اش برای تصمیم گیری متخل می شود و این بیمار از لحاظ روحی و روانی دچار آسیب شدیدتری نسبت به مواد مخدر مانند تریاک می شود.

دکتر محمدرضا محمدی گفت: قدم اول در درمان خواستن فرد بیمار و بیزار شدن وی از ماده اعتیاد آور است، قدم دوم برای ترک اعتیاد بر عهده پزشک و روان شناس است و قدم سوم نیز بر عهده خانواده و حمایت های فامیلی فرد بیمار است.

وی ادامه داد: در صورت همکاری این سه عامل موفقیت بیمار برای حفظ پاکی به بیشترین حد ممکن می رسد. درک این نکته که اعتیاد یک بیماری مضمن جسمی و روحی است در روند درمان کمک شایانی می کند.

محمدی اظهار داشت: به قول معتادان پاک شدن سخت نیست ولی حفظ پاکی سخت تر است به دلیل اینکه فاکتورهای متعدد از جمله اراده فرد، حمایت درمانگر و خانواده، اشتغال زایی و توانمند کردن این افراد و از همه مهم تر پذیرش این افراد از سوی جامعه و... در حفظ پاکی فرد نقش دارد.

وی تصریح کرد: با توجه شیوع مواد مخدر در بین قشر جوانان در سطح جامعه لزوم آموزش های پیشگیرانه در سطح آموزش و پرورش، مراکز آموزشی برای پیشگیری از این امر ضروری است.

استاد دانشگاه و پزشک متخصص استان البرز گفت: از سوی دیگر آگاه کردن خانواده از این خطر بالقوه غریب وقوع که فرزندانشان را تهدید می کند ضروری و لازم است.

وی ادامه داد: تبلیغات دروغین و کاذب شبکه های ماهواره ای در خصوص ترک اعتیاد و توصیه غلط افراد ناآگاه سبب شکست بیمار در درمان و یاس و نا امیدی فرد می شود.

محمدی افزود: تجویز کسپول داروهای گیاهی دست ساز که حاوی مواد مخدر است نمونه ای از این تبلیغات غلط است که هدف آنها فروش محصولات خود است.

وی اظهار داشت: فعالیت غیر مجاز برخی از کمپ های درمانی که به صورت غیرکارشناسانه انجام می شود منجر به تخریب روحی و روانی بیمار و خانواده وی می شود از دیگر عوامل یاس معتادان از درمان است.

وعده های دروغین برای درمان سریع و آسان

استاد دانشگاه و پزشک متخصص استان البرز گفت: اعتیاد، چاقی و لاغری و زیبایی از جمله مواردی است که تبلیغات کاذب و دروغین در ماهواره ها در باره آنها زیاد انجام می شود و این تبلیغات دروغین افراد ناآگاه را به خود جذب می کنند به دلیل این افراد وعده های دروغین برای درمان سریع و آسان به بیماران می دهند. بنابراین در این راستا و موفقیت در درمان اولین قدم بهره گیری از کارشناسان هر رشته و فرهنگ سازی مناسب در این راستا است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی و نهایی در درمان اعتیاد بیدار شدن وجدان فروخفته فرد بیمار است به نحوی که فرد به رفتار و شخصیت قبل از اعتیادش بازگردد و رفتارهای پر خطر و اعتیادی قبل را کنار بگذارد.

محمدی افزود: اولین قدم در جلوگیری از شیوع اعتیاد پیشگیری است بدین مفهوم که خانواده ها این خطر را دور از فرزندانشان ندانند بلکه این خطر همواره فرزندانشان را تهدید می کند.

وی اظهار داشت: فرهنگ سازی این مهم با برگزاری و شرکت در جلسات سمینارهای آموزشی در سطح جامعه مسیر است.

استاد دانشگاه و پزشک متخصص استان البرز گفت: قدم دوم درمان اصولی ترک اعتیاد زیر نظر کارشناسان فنی است بدین معنا که قبل از ورود به درمان، خانواده ها باید با تحقیق اطلاعات کاملی از بیماری و نحوه درمانش کسب کنند و فرد معتاد را بیمار بدانند و نه مجرم. قدم سوم فراهم سازی ساختارهای حمایتی برای حفظ پاکی فرد و جذب مجدد وی به جامعه است.

وی افزود: ناآگاهی از تاثیر این سه عامل سبب شده که برخی از افراد اعتقاد داشته باشند که اعتیاد درمان ناپذیر است در صورتی که اعتیاد با رعایت این سه فاکتور قابل درمان است.

محمدی تصریح کرد: در پرهیز فرزندان از عوامل سوق دهنده به سمت اعتیاد از قبیل سیگار و مشروبات الکی و قرص های آرام بخش و روان گردان و گیاهی باید نظارت صورت گیرد. همچنین بیماری که به آخرخط رسیده و از مواد بیزار و متنفر است بسیار موفق تر از فردی است که هنوز بدنبال لذت مصرف مواد است.

گزارش: مهدی دهقان