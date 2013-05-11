مخالفت با طلاق مرد را پاي چوبه دار برد

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده داوود 43 ساله متهم است 13 اسفند سال 90 همسر خود را با ضربه های چاقو به قتل رسانده است.

او پس از دستگيري گفت: مدتی بود به همسرم شک داشتم و تصور می کردم او با مرد غریبه ای به صورت پنهانی ارتباط دارد. این موضوع آزارم می داد. به همين خاطر او را كشته و بعد خودكشي كردم.

هفته گذشته جلسه محاکمه متهم در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی کرد. سپس درخواست مادر و دختر مقتول برای قصاص عامل جنایت خوانده شد.

قاضی عزیزمحمدی سپس با تفهیم اتهام به به داوود از او خواست به دفاع از خود بپردازد. متهم نیز بعد از قرار گرفتن در جایگاه گفت: قبول دارم که زنم را کشته‌ام اما هر کس دیگری هم جای من بود همین کار را می‌کرد. من در حراست کارخانه کار می‌کردم به همین خاطر مجبور بودم هفته‌ای ۳ تا ۴ روز به خانه نروم. یک روز که قرار نبود بروم خانه رفتم دیدم که زنم خانه نیست. وقتی از دخترم پرسیدم که مادرت کجاست گفت با یکی از دوستانش رفته بیرون. چند ساعت بعد او با یک خط نا‌شناس به دخترم زنگ زد. شب وقتی به آن شماره زنگ زدم دیدم یک مرد گوشی را برداشت. مدتی گذشت تا اینکه خواستم سر بحث را با او باز کنم و از او بپرسم که آن شماره چه کسی بود اما او به من پرخاش کرد. بعد از آن بود که گفت طلاق می‌خواهد. من نمی‌خواستم او را طلاق بدهم اما پرستو برای گرفتن طلاق اصرار داشت. تا جایی که چند بار خانواده‌ها پا در میانی کردند اما فایده‌ای نداشت. من از قبل حس کرده بودم که او با کسی در ارتباط است اما شک داشتم. تا اینکه برای طلاق اقدام کردیم. ۳ روز قبل از طلاق رسمی پرستو برای جمع کردن وسایلش به خانه آمده بود. دوباره از او خواستم منصرف شود اما زیر بار نمی‌رفت. از آشپزخانه یک چاقو برداشتم. یک ضربه ناخودآگاه به پهلوی پرستو خورد. بعد هم ضربه هاي ديگر را به او زدم.

متهم به قتل در آخرین دفاع خود هم گفت: در آن لحظه کشتن پرستو تنها کاری بود که به ذهنم رسید.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و داوود را به قصاص محكوم كردند.

