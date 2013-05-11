سخن از سازش و مذاكره با آمريكا خيانت به خون شهدا و ملت ايران است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرجيان زاده در نشست بصيرتي با عنوان انتخابات، تهديدها و فرصت ها که شامگاه جمعه با حضور بسيجيان شهرستان بهار در فرهنگسراي آيت الله بهاري برگزار شد، افزود: ايران در اوج عزت و اقتدار قرار گرفته و در برابر آمريكا و خواسته هايش در هيچ شرايطي سر سازش فرود نخواهد آورد چرا كه شهدا به ما درس ايستادگي آموخته اند.

فرجیان زاده با بیان اینکه ايران اسلامي در حوزه علمي 11 برابر متوسط دنيا رشد كرده است، گفت: توسعه زيرساخت ها در سطوح مختلف در حال انجام است، فناوري هسته اي که نيز از افتخارات امروز ایران است همگی نفوذ کشور را در بين ملل جهان افزايش داد و متقابلا نفرت نيز عليه آمريكا در حال افزايش است.

وی اظهار داشت: امروز در عرصه اقتصادي دشمن ما را مورد هجوم قرار داده ولی ملت ايران با مقاومت اين توطئه ها را خنثي كرده اند.

فرجیان زاده با بیان اینکه در اين مقطع حساس و تاريخي بايد حماسه اي ماندگار را ايجاد كنيم تا اين حماسه برگ زرين ديگري بر افتخارات ملي باشد، عنوان داشت: حضور گسترده و پر شور در انتخابات و برگزاري انتخابات امن و آرام و انتخاب فرد اصلح از وظايف اصلي ما است پس ما بايد با هوشياري كامل فردي مدير و مدبر و در خط ولايت و پايبند به ارزش ها و داشتن اعتقاد به اقتصاد مقاومتي را انتخاب كنيم.

معاون هماهنگ كننده سازمان بسيج مستضعفين كشور در خصوص جنگ اقتصادی گفت: در حال حاضر تحریم‌های اقتصادی مانند سی و چند سال گذشته در حال اعمال شدن است که ملت غیور ایران همچون دوران دفاع مقدس، با وجود فشارها و تهدیدها و کمبود امکانات مقابل آن خواهند ایستاد.

تنها راه مقابله با دشمن بصیرت و بینش کافی است

فرجيان زاده تنها راه مقابله با دشمن را بصیرت و بینش کافی دانست و اظهار داشت: در راستای ایستادگی مقابل دشمنان باید بصیرت و بینش کافی داشت که این مهم از ایمان و پیروی از رهبری ناشی می‌شود.

وی تصمیمات حکیمانه مقام معظم رهبری در مقاطع حساس را ضامن بقای انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروزه در حالی با حفظ استقلال بر قله‌های رفیع علمی و تکنولوژی ایستاده‌ایم که همه امکانات دنیا برای ناکارآمد جلوه دادن نظام الهی ما بسیج شده اند.

دشمن درصدد است گسست واقعی بین نسل دوران جنگ و نسل حاضر به وجود آورد

وي در پایان با بیان اینکه امروز انتظار می‌رود که پایگاه‌های مقاومت بسیج با مسلح کردن بسیجیان به سلاح ایمان و بصیرت در مقابل جنگ نرم دشمن، هوشمندانه مقاومت کنند، افزود: دشمن دوست دارد یک گسست واقعی را بین نسل‌ها به ویژه نسل دوران جنگ و حال حاضر به وجود آورد تا با سمپاشی ارزشی و اعتقادی بتواند به اهداف خود دست یابد در حالی که زنده نگه داشتن آثار دوران دفاع مقدس امروز یک جهاد ارزشمند است.