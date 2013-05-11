جلسه شورای مشورتی اصلاح طلبان برای اجماع امشب برگزار می شود 

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اطاعت صبح امروز پس از حضور در ستاد انتخابت کشور و ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که از بین آقایان هاشمی و خاتمی یک نفر وارد انتخابات ریاست جمهوری شود و خود را تابع اجماع اصلاح طلبان خواند.

وی افزود: برای همه ایرانیان آمده ام و با دانشی که طی ربع قرن در کشور داری آموخته ام آماده ام تا صنعت، تولید و اشتغال را نجات داده و شرایط کشور را رو به بهبود ببریم.

وی با تاکید بر اینکه با رویکرد اصلاح طلبی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است تصریح کرد: آمده ام تا سیاست خارجی را از حالت فعلی خارج کنم و به سمت تعامل و برقراری روابط حسنه با کشورهای دنیا گام بردارم. همچنین در نظر دارم توسعه پایدار و متوازن را در کشور برقرار کنم و همه اقوام ایرانی را در قدرت و ثروت ملی به طور مساوی سهیم نمایم .

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه برای رفع تبعیض سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گام به عرصه انتخابت نهاده است گفت: می خواهم با رانت خواری و باندبازی پایان دهم و با اجرای بی تنازل قانون اساسی به ویژه در بحث جمهوریت آن را اجرایی کنم.

وی خاطرنشان کرد: به رغم اینکه تلاش کردیم بزرگان اصلاحات از جمله آقای خاتمی را وارد انتخابات کنیم ولی از آنجایی که موفق نشدیم بنده وارد عرصه انتخابات شدم و تابع نظر شورای رهبردی اصلاحات و اجماع این طیف هستم.

اطاعت ادامه داد: به زودی نشستی برای تشریح برنامه هایم که در 300 صفحه و از دو سال پیش برای توسعه کشور فراهم کرده ام برگزار خواهم کرد.