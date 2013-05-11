۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۴۸

اطاعت پس از ثبت نام:

جلسه شورای مشورتی اصلاح طلبان برای اجماع امشب برگزار می شود 

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی پس از ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری آخرین جلسه شورای مشورتی اصلاح طلبان که امشب به منظور اجماع در این طیف برگزار می شود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اطاعت صبح امروز پس از حضور در ستاد انتخابت کشور و ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که از بین آقایان هاشمی و خاتمی یک نفر وارد  انتخابات ریاست جمهوری شود و خود را تابع اجماع اصلاح طلبان خواند.

وی افزود: برای همه ایرانیان آمده ام و با دانشی که طی ربع قرن در کشور داری آموخته ام آماده ام تا صنعت، تولید و اشتغال را نجات داده و شرایط کشور را رو به بهبود ببریم.

وی با تاکید بر اینکه با رویکرد اصلاح طلبی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است تصریح کرد: آمده ام تا سیاست خارجی را از حالت فعلی خارج کنم و به سمت تعامل و برقراری روابط حسنه با  کشورهای دنیا گام بردارم. همچنین در نظر دارم توسعه پایدار و متوازن را در کشور برقرار کنم و همه اقوام ایرانی را در قدرت و ثروت ملی به طور مساوی سهیم نمایم .

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه برای رفع تبعیض سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گام به عرصه انتخابت نهاده است گفت:  می خواهم با رانت خواری و باندبازی پایان دهم و با اجرای بی تنازل قانون اساسی به ویژه در بحث جمهوریت آن را اجرایی کنم.

وی خاطرنشان کرد: به رغم اینکه تلاش کردیم بزرگان اصلاحات از جمله آقای خاتمی را وارد انتخابات کنیم ولی از آنجایی که موفق نشدیم بنده وارد عرصه انتخابات شدم و تابع  نظر شورای رهبردی اصلاحات و اجماع این طیف هستم.

اطاعت ادامه داد: به زودی نشستی برای تشریح برنامه هایم که در 300 صفحه و از دو سال پیش برای توسعه کشور فراهم کرده ام برگزار خواهم کرد.

 

