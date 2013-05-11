اولین کارگاه ترویجی گیاه پزشکی در تاکستان برگزار شد

عین اله زارعی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی گیاه پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این کارگاه توسط شرکت تعاونی میوه های سردرختی گوهردشت تاکستان همزمان با شروع فصل بهار و از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است.



رئیس اداره تعاون روستایی تاکستان افزود: تعاونی میوه های سردرختی گوهردشت به منظور اجرای برنامه های آموزشی ترویجی، ارتقا دانش کشاورزی باغداران ،حمایت از تولید کنندگان داخل و تولید میوه سالم و بدون آفت این کارگاه را برگزار کرده است.



زارعی با بیان اینکه در این کارگاه از اساتید مجرب علم گیاه پزشکی استفاده شده است بیان کرد: در این دوره آموزشی ترویجی، 400 هکتار از باغات اعضا تعاونی های زیر مجموعه شهرستان تاکستان مورد بازدید فنی قرار گرفت.



این مسئول با اشاره به مدت برگزاری کارگاه بیان کرد: در این کارگاه چهار روزه، راهنمایی های جامع و کاملی توسط مدرس ارائه شد که بصورت نسخه های دارویی به منظور دفع آفات و مبارزه با بیماری ها به باغداران اعلام شد.



وی برگزاری چنین کارگاه هایی را با وجود باغات میوه در شهرستان تاکستان موثر دانست و ادامه داد: با توجه به استقبال فراگیران، این کارگاه بصورت هفتگی و دوره ای تا پایان فصل برداشت میوه در شهرستان تاکستان برگزار می شود.



در این کارگاه بیش از 35 نفر از باغداران و اعضا تعاونی میوه های سردرختی گوهردشت تاکستان حضور داشتند.