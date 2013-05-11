12 قاچاقچی چوب‌ آلات دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگری حسین‌پور در جمع خبرنگاران رسانه بابیان اینکه بیشتر حوادث طبیعی ناشی از تخریب جنگل‌ها و مراتع است،، از مردم خواست با تصرف غیرقانونی زمین و قطع درختان، حوادثی از قبیل سیل و زلزله را رقم نزنند.

وی کشفیات چوب‌آلات قاچاق سال 91 راحدود 121 فقره و با حجم 171 مترمکعب وباارزش ریالی یک میلیارد و45 میلیون ریال اعلام کرد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار از دستگیری 12 قاچاقچی چوب‌آلات با ارزش ریالی 13 میلیون ریال در فروردین سالجاری خبر داد و افزود: از این قاچاقچیان دو دستگاه تجهیزات اره موتوری و 14 مورد وسیله نقلیه حمل کالای قاچاق که بیشتر نیسان و مزدا بوده کشف و ضبط و متخلفان بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

تاسیس بخشداری لاریم مهم ترین مطالبه جویباریها



حجت الاسلام قلی پور، امام جمعه جویبار با اشاره به خدمات ارزشمند دولتهای نهم و دهم گفت: علیرغم تلاشهای ارزنده ای که دولت در سراسر کشور انجام داده واین شهرستان بی نصیب از این خدمات ماندگار در بخش های مختلف نبوده است اما هنوز دغدغه اجرایی نشدن شاه بیت مصوبات دور اول سفر احداث دهکده المپیک کشورهای اسلامی، دهکده گل و گیاه و چهاربانده کردن محورهای ارتباطی با شهرستانهای همجوار است که هنوز عملیاتی نشده است.



وی با اشاره به مطالبه بیش از 12 هزار نفر از مردم منطقه لاریم از شخص رئیس جمهور بیان داشت: بیش از 15 سال است که مردم این منطقه علیرغم پیگیریهای متعدد وقولهای بیشمار داده شده مسئولان و در حالیکه مناطقی با موقعیت و جمعیت کمتر در این استان ارتقا یافته است.

برگزاری آزمون ورودی مراکز تخصصی حوزه های علمیه مازندران



آزمون ورودی مراکز تخصصی حوزه های علمیه مازندران، روز جمعه در دو نوبت صبح و عصر در دو شهرستان آمل و بابل برگزار شد.



مدیر حوزه های علمیه مازندران گفت: این آزمون با شرکت داوطلبان سطح یک حوزوی از سراسر استان در رشته های کلام اسلامی و تفسیر در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار شد.



حجت الاسلام ابوالقاسم طاهری افزود: افرادی که حد نصاب قبولی آزمون کتبی را کسب کنند از دهم تا 19 تیر ماه امسال به آزمون شفاهی و مصاحبه راه می یابند.



مشخص شدن برترین های تنیس جایزه بزرگ بانوان ایران

برترین های تینس بانوان ایران در پایان نخستین دوره مسابقات تنیس آزاد بانوان جایزه بزرگ کشور که در آمل برگزارشد، مشخص شدند.



در دیدار پایانی رقابت های تنیس آزاد بانوان کشور که در مجموعه ورزشی امیر شهرستان آمل برگزار شد، غزاله ترکمن از تهران و نگین شیخ صراف از اصفهان برترین حال حاضر تنیس بانوان به مصاف هم رفتند که در نهایت غزاله ترکمن در دیداری تماشایی با نتیجه دو بر صفر پیروز شد و جام قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.



آمنه درعلی و ماریا تیموری، هر دو از فارس به مقام سوم مشترک این مسابقات دست یافتند. قهرمان این مسابقات از سوی فدراسیون 300 امتیاز ، نفر دوم 100 و سوم مشترک در این مسابقات 60 امتیاز در مجموع رتبه بندی تنیس بانوان کشور کسب خواهند کرد.



