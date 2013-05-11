قیمت ارزهای مبادلاتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز شنبه، نرخ تمامی ارزها را در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد که بر این اساس نرخ مبادلاتی دلارو یورو افت و قیمت پوند نسبت به روز پنج شنبه گذشته افزایش داشته است.

بر این اساس بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا در این مرکز را 24 هزار و 765 ریال، هر پوند 38 هزار و 50 ریال و هر یورو 32 هزار و586 ریال تعیین کرد.

قیمت هر فرانک سوئیس امروز در مرکز مبادلات ارزی 25 هزار و 882 ریال، کرون سوئد 3 هزار و 755 ریال، یوان چین 4 هزار و 32 ریال، روپیه هند 452 ریال، نرخ هر یکصد ین ژاپن 24 هزار و 400 ریال و هر یک هزار وون کره جنوبی 22 هزار ریال اعلام شد.

نرخ هر لیر ترکیه امروز 13هزار و748 ریال، هر روبل روسیه 790 ریال و ریال قطر 6 هزار و 802 ریال است.