وقوع 60 درصد تلفات حوادث ترافیکی در گروه سنی مولد و نان آور جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی افزود: بر اساس دومین گزارش بين المللي وضعيت ايمني راهها(2013) که 98.6 درصد جمعیت جهان یعنی بالغ بر 6.8 میلیارد نفر جمعیت را پوشش داد، سالانه 1.24 میلیون نفر در اثر حوادث ترافیکی در سراسر جهان فوت مي كنند. اگرچه این آمار در مقایسه با نخستین گزارش ایمنی راهها(2007) تغییری نداشته ولی طی این مدت 15 درصد به تعداد خودروهای جهان افزوده شده است.

وی گفت: تنها در 88 کشور جهان فراوانی فوت ناشی از حوادث ترافیکی در مقایسه با نخستین گزارش ایمنی جاده ای کاهش داشت. در این گزارش، متوسط جهانی میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی 18 به ازای 100 هزار نفر جمعیت بود. در میان مناطق مختلف، منطقه آفریقا با متوسط 24.1 مرگ به ازای 100 هزار نفر جمعیت بالاترین و منطقه اروپا با متوسط 10.3 مرگ به ازای 100 هزار نفر جمعیت کمترین میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به ازای 100 هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص دادند.

حدادی ادامه داد: در خصوص ایران، در نخستین گزارش جهانی ایمنی راهها آمار فوت حوادث ترافیکی 22918 مورد بود (سال 86) که در دومین گزارش به 23249 مورد (سال 89) افزایش داشت. این افزایش 1.4 درصدی در آمار فوت در حالی است که تعداد وسایل نقلیه ثبت شده کشور 21.5درصد افزایش داشت. میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به ازای صد هزار نفر جمعیت در ایران، در نخستین گزارش جهانی ایمنی راهها 35.8 بود که در دومین گزارش جهانی ایمنی راهها به 34.1 کاهش یافت.

وی گفت: ایران در منطقه مدیترانه شرقی(EMRO) بالاترین میزان مرگ به ازای 100 هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص داده و عراق(31.5)، و عمان (30.4) در جایگاههای بعدی قرار داشتند. کمترین میزان مرگ به ازای 100 هزار نفر جمعیت در این منطقه مربوط به بحرین(10.5) و امارات متحده عربی(12.7) بود.

حدادی اظهارداشت: به استناد این گزارش، 60 درصد مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در گروه سنی 15 تا 44 سال یعنی گروه سنی مولد و نان آور جامعه رخ می دهد و 80 درصد مرگهای ناشی از حوادث ترافیکی در کشورهای با درآمد متوسط اتفاق می افتد در حالی که این کشورها 72 درصد جمعیت جهان و 52 درصد کل وسایل نقلیه ثبت شده جهان را به خود اختصاص می دهند.

وی گفت: قانون برنامه پنجم توسعه کشور، کاهش سالیانه 10 درصد آمار فوت ناشی از حوادث ترافیکی را تکلیف نموده است در حالیکه در سال 90 (20068) نسبت به 89 (23249) کاهش 13.7 درصد فوت ناشی از حوادث ترافیکی را تجربه نمودیم و 3.7 درصد از برنامه جلوتر بودیم. تاکنون طبق آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی (9 ماهه نخست سال 91) در مقایسه با مدت مشابه سال 90، کاهش 6.6 درصد داشتیم(15381 در سال 91 در مقایسه با 16460 سال 90) و امیدوارم با احتساب کاهش سال قبل سرجمع به کاهش سالیانه 10 درصد پایبند باشیم.