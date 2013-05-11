  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

صابری به مهر گفت:

سفرپنجم دولت به کهگیلویه و بویراحمد بعید است/سوژه ای برای سفرپروژه ای رئیس جمهور نیست

سفرپنجم دولت به کهگیلویه و بویراحمد بعید است/سوژه ای برای سفرپروژه ای رئیس جمهور نیست

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزاری سفر پنجم رئیس جمهور در کهگیلویه و بویراحمد را بعید دانست.

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سفرهای رئیس جمهور در دو محورانجام می شود، اظهار داشت: یک محور ادامه سفرهای دور چهارم است که در سال 90سفرچهارم دولت به استان انجام شده است.

وی افزود: نوع دوم سفرها، سفرهای پروژه ای است که با حضور رئیس جمهور در نقاط مختلف کشور انجام می شود.

صابری گفت: تا این مقطع ما هنوز موضوع و سوژه خاصی که مبنای سفر پروژه ای رئیس جمهور باشد، در استان نداریم.

وی اخبار برخی رسانه ها در رابطه با سفر احمدی نژاد به استان را رد کرد و بیان داشت: سوژه و پروژه ای برای سفر پروژه ای دولت و ریاست جمهوری نداریم.

صابری همچنین در پاسخ به این سول که چه تعداد از طرح های مهر ماندگار در استان تا 24 خرداد به بهره برداری می رسند، گفت: برخی از این طرح ها به بهره برداری می رسد اما تعداد آنها مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این برخی رسانه ها از سفر قریب الوقوع دولت به کهگیلویه و بویراحمد خبرداده بودند.

کد مطلب 2051849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه