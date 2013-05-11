سفرپنجم دولت به کهگیلویه و بویراحمد بعید است/سوژه ای برای سفرپروژه ای رئیس جمهور نیست

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سفرهای رئیس جمهور در دو محورانجام می شود، اظهار داشت: یک محور ادامه سفرهای دور چهارم است که در سال 90سفرچهارم دولت به استان انجام شده است.

وی افزود: نوع دوم سفرها، سفرهای پروژه ای است که با حضور رئیس جمهور در نقاط مختلف کشور انجام می شود.

صابری گفت: تا این مقطع ما هنوز موضوع و سوژه خاصی که مبنای سفر پروژه ای رئیس جمهور باشد، در استان نداریم.

وی اخبار برخی رسانه ها در رابطه با سفر احمدی نژاد به استان را رد کرد و بیان داشت: سوژه و پروژه ای برای سفر پروژه ای دولت و ریاست جمهوری نداریم.

صابری همچنین در پاسخ به این سول که چه تعداد از طرح های مهر ماندگار در استان تا 24 خرداد به بهره برداری می رسند، گفت: برخی از این طرح ها به بهره برداری می رسد اما تعداد آنها مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این برخی رسانه ها از سفر قریب الوقوع دولت به کهگیلویه و بویراحمد خبرداده بودند.