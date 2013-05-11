ثبت شماره تلفن همراه صاحبان خودرو در سامانه شماره گذاري خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سيد حسن جوادي افزود: با توجه به دل نگراني هاي صاحبان خودرو در هنگامي كه خودرويشان در غيابشان توقيف و به پاركينگ انتقال داده مي شود يا اينكه در مواقعي خودرو به سرقت رفته و از سوی پليس كشف و شناسايي دقيق و به موقع صاحبان خودرو ها براي پليس مشكل مي شد، پليس را بر آن داشت تا چاره اي براي رفع اين نگراني ها بينديشد.

وي اظهارداشت: در حال حاضر پليس به اين نتيجه رسيده كه آخرين شماره تلفن هاي همراه و ثابت دارندگان خودرو ها را در سامانه شماره گذاري خودرو ها ثبت و در مواقع لزوم مراتب را از طريق پيامك (SMS) به اطلاع صاحبان خودروها برساند.

معاون فناوري اطلاعات و ارتباطات فرماندهي انتظامي گيلان در ادامه از صاحبان خودروهاي استان خواست كه با مراجع به دفاتر پليس +10 آخرين وضعيت شماره تلفن هاي خود را در سامانه شماره گذاري خودرو ثبت کنند.

گسترش محافل قرانی در پلیس گیلان

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی فرماندهي انتظامی گیلان بر گسترش محافل قرآنی در پلیس استان تاکید کرد.

حجت الاسلام رجبی افزود: قرآن نورانیتی که بر دل ها تابیده و علاوه بر مایه هدایت بودن، سعادت و سربلندی دنیا و آخرت را تضمین می کند.

وی همچنین با بیان اینکه نور قرآن قلب ها را متحول می کند، اظهارداشت: اگر قرآن در خانه ای تلاوت شود، آن خانه محل رفت و آمد ملائکه قرار گرفته و چنین خانواده ای در فردای قیامت سعادتمند است.

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی پلیس گیلان اثر نشاط و امید ناشی از انس با قرآن کریم را مورد اشاره قرار داد و با توصیه حاضران به شرکت هرچه گسترده تر در محافل قرآنی، همگان را به تدبیر و تدقیق در مفاهیم غنی قرآن دعوت کرد.

وی در ادامه طرح حفظ جزء 30 ام قرآن کریم را از برنامه های خوب پلیس برشمرد که علاقمندان ضمن ثبت نام می توانند از ابتدای خرداد ماه در کلاس های آن شرکت کنند.

دستگيري دو سارق حرفه اي در املش كارآگاهان آگاهي شهرستان املش با اعلام شكايت فردي مبني بر به سرقت رفتن طلاجات منزلش، موضوع را به صورت ويژه در دستوركار خود قراردادند. اكيپ عملياتي پليس آگاهي املش در بررسي هاي خود به دو نفر به نام هاي سجاد 20 ساله و فرهاد27 ساله مشكوك و پس از اطمينان از نقش آنان در انجام سرقت، با اخذ مجوز از مقام قضايي نسبت به دستگيري آنان اقدام كردند.

اين متهمان در تحقيقات پليس هنگامي كه با مستندات ماموران مواجه شدند چاره اي جزء بيان حقايق نديده و به سرقت يک جفت انگشتري طلا، يک جفت گوشواره زنانه طلا، يک عدد ساعت مچي مردانه از منزل مالباخته و همچنين با استفاده موتورسيكت به سرقت گردنبند طلا از دو نفر عابر پياده اعتراف کردند. اين پرونده هم اينك در اين شهرستان در حال رسيدگي است.

مرگ راكب 72 ساله موتورسيكلت با تغيير مسير ناگهاني

سرپرست پليس راه فرماندهي انتظامي گيلان گفت: برخورد يك دستگاه كاميون در جاده لاهيجان به لنگرود با يك دستگاه موتورسيكلت باعث كشته شدن راكب 72 ساله موتور سيكلت شد.

سرهنگ مهیار رستگار افزود: در اين حادثه راكب موتورسيكلت در اثر شدت حادثه جراحات وارده جان خود را از دست داد و كارشناسان پليس راه در ادامه بررسي هاي خود دلیل اين تصادف را تغيير مسير ناگهاني راكب موتورسيكلت تشخيص دادند.

وی همچنین با بيان اينكه تصادفات روز گذشته 15 نفر را مجروح و روانه مراكز درماني كرد، بيان داشت: 40 درصد مجروحان اين تصادفات را موتورسواران به خود اختصاص داده اند كه اين نكته متاسفانه نشانگر نقش پررنگ موتورسواران در تصادفات رانندگي است.

سرپرست پليس راه گيلان از موتورسواران خواست ضمن رعايت مقررات، نكات ايمني لازم را برای تردد در جاده ها مورد توجه قرار دهند تا شاهد تكرار اين گونه حوادث نبود.