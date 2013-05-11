رشد 36 درصدی صادرات کیوی مازندران

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صادرات کیوی در فروردین سال قبل حدود 16 هزار و 300 دلار بوده که علاوه بر تحقق این رقم در فروردین ماه سالجاری حدود 59 هزار دلار افزایش یافته است.



وی افزود: صادرات کیوی در فروردین سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 36 درصدی داشته است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه صادرات کیوی استان در فروردین ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 33 درصد از لحاظ وزنی رشد داشته اظهار داشت: به طوریکه از رقم 195 تن به رقم 260 تن افزایش یافت.



هاشم پور به کشورهای هدف صادرات کیوی استان اشاره کرد و گفت: کشورهای سی آی اس نظیر ارمنستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و کشوهای حوزه خلیج فارس و کشورهای ترکیه و عراق، لبنان به عنوان کشورهای هدف صادراتی استان هستند.



وی با بیان اینکه مازندران رتبه اول تولید کیوی در سطح کشور را دارد گفت: شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب،بارندگی فراوان و زمین های حاصلخیز در کشت این نوع محصول و بسته بندی مناسب، جلوگیری از صادرات کیوی نامرغوب و استفاده از نیروهای متخصص در امر تولید از مهمترین عوامل در حفظ و توسعه بازارهای هدف این محصول است.