شهرستان دیر آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه/ انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح شنبه در نشست با برگزارکنندگان انتخابات در شهرستان دیر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهار داشت: با توجه به اینكه دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها همزمان با هم برگزار می شود، نباید یكی تحت الشعاع دیگری قرار گیرد.

وی با اشاره به آمادگی این شهرستان برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، ادامه داد: همه زیرساخت ها برای برگزاری انتخابات باشكوه 24 خردادماه در همه شهرها و روستاهای شهرستان دیر مهیا شده است.

بحرانی افزود: امیداوریم بتوانیم با توسعه این زیرساخت ها زمینه را برای مشاركت حداكثری مردم و خلق حماسه باشكوه سیاسی فراهم سازیم و بتوانیم با یاری خداوند متعال بار دیگر عزت و شكوه ایرانی را به رخ جهانیان بكشیم.

فرماندار دیر گفت: مدیران و دستگاه های اجرایی شهرستان دیر گوش به فرمان ولایت و تابع قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی عزم خود را برای برگزاری باشكوه این انتخابات جزم كرده اند.

در این نشست كه با حضور نماینده هیات نظارت صورت گرفت، علی اكبر بحرینی نژاد، حجت الاسلام عاشورمحمودی، خاتون بحرانی، محمد فرض، حسین احمدی، محمد بحرانی، عبدالعلی مسعودی، ابراهیم انجمروز، رضا اسدی، به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان دیر انتخاب شدند.