افتتاح نخستين كلينيك صنعت و دانشگاه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علي وفايي نژاد صبح شنبه در مراسم افتتاح كلينيك صنعت در مركز خدمات كسب و كار شهرك صنعتي آمل اظهار داشت: امروز لازم است علم به كمك صنعت بيايد و روشها و ساختارهاي سنتي به مرور زمان كنار گذاشته ، فناوري و تكنولوژي جديد جايگزين روشهاي سنتي شود.

مديرعامل شركت شهركهـاي صنعتي مازندران گفت: افتتاح كلينيك صنعت و دانشگاه و درآميخته شدن علم و تكنولوژي در حوزه صنعت ، روند پيشبرد توليد مطلوبتر با كيفيت بهتر و قدرت رقابت پذيري در عرصه هاي داخلي و خارجي و توانمند سازي توليدات بومي را بهمراه خواهد داشت.

وي ضرورت هاي تشكيل كلينيك صنعت و دانشگاه را فقدان وجود مركز جامعي براي ارائه مشاوره تخصصي، همسويي و تمركز تحقيقات دانشگاهي، برقراري ارتباط مؤثر و مستمر بين دانشگاه و صنعت در شهركهـاي صنعتي و بسترسازي بيشتر براي تجـاري سازي ايده هاي پژوهشي و تحقيقاتي برشمرد.

وفايي نژاد، مهم ترين اهداف كلينيك صنعت در شهركها صنعتي استان را ايجاد شبكه گسترده متخصصان صنعتي، ارائه مشاوره تخصصي فني به واحدهاي صنعتي در جهت حل مشكلات فني، ارتقاي كمي و كيفي محصولات توليدي ، هدايت تحقيقـات دانشگاهي، غني سازي علمي و تخصصي و شناسايي و معرفي متخصصان و محققان برجسته اعلام كرد.

رئيس دانشگاه مازندران با اشاره به جمله حضرت امام ( ره) كه دانشگاه مبداء همه تحولات است از نقش سازنده و مؤثر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در توسعه شهركهاي صنعتي ياد كرد و افزود: امروز شاهد پيشرفت شهركهاي صنعتي هستيم. دانشگاه مي تواند نقش بسزايي در ايجاد دستآوردهاي جديد فناوري توليد داشته باشد.

احمد احمدپور اظهار داشت: توليد كنندگان بايد به اعتماد مردم ، خوب پاسخ دهند و همواره دو عامل كيفيت و بهاي تمام شده كالا را مورد توجه قرار دهند.

