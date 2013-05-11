امسال 8 هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت می کنند/ بیشترین معتکفان را جوانان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جمشیدی در ستاد ساماندهی شئونات اسلامی که صبح امروز در فرمانداری همدان برگزار شد افزود: معتکفان در 10 مسجد در سطح شهرستان به اعتکاف می پردازند.

وی ادامه داد: سال گذشته شش هزار و 780 نفر در 10 مسجد در سطح شهرستان همدان در روزهای 13، 14 و 15 رجب به اعتکاف پرداختند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با بیان اینکه بیشترین معتکفان را جوانان تشکیل می دهند ادامه داد: 67 درصد کسانی که در اعتکاف شرکت کردند عنوان کرده اند که بیشترین اطلاع رسانی از سوی صدا و سیما بود است و ما درخواست داریم که صدا و سیما در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری داشته باشد.

جمشیدی در پایان سخنانش با بیان اینکه امسال اعتبارات ابلاغ نشده است، گفت: ادارات از همان امکاناتی که دارند بیشترین بهره برداری را کنند.