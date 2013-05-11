ثبت 4 اثر تاریخی و فرهنگی مازندران در فهرست آثار ملی

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:خانه توکلی شهرستان بهشهر، بقعه سید جلال الدین ساری، تکیه قاجاری روستای سنگجال آمل و تپه گل محله محمود آباد از این پس در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

وی گفت:در حال حاضر 646 اثر تاریخی اعم از بناهای تاریخی، خانه های قدیمی، قلعه های باستانی در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسید و علاوه بر آن 10 اثر طبیعی چون قله دماوند و چشمه سورت و 47 اثر معنوی تا کنون در لیست آثار ملی جای گرفت.

فرزانه افزود: بر اساس قانون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به حفظ آثار ملی پس از طی مراحل و تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

وی یادآور شد: از این پس این آثار همچون دیگر آثار ثبت شده تحت حفاظت این سازمان بوده و هرگونه تخریب و دخل و تصرف در آثار مذکور برابر ماده 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات بازدارنده جرم بوده و مشمول مجازات های قانونی می شود.